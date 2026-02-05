Podemos exige blindar el sector del taxi frente a la desregulación y la competencia desleal de las VTC

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, en la Cooperativa del Taxi en Zaragoza. - PODEMOS

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos Aragón ha mantenido este jueves un encuentro con taxistas de la ciudad de Zaragoza para trasladarles su apoyo explícito y reafirmar su compromiso con la defensa del taxi como un servicio público esencial. Durante la reunión, la formación morada ha insistido en que "este colectivo representa una pieza fundamental de la movilidad urbana que actualmente se encuentra bajo la amenaza de grandes plataformas digitales, cuyo objetivo final es la destrucción de lo público en beneficio de intereses privados".

Desde la formación han denunciado de forma tajante el modelo de negocio que plantean empresas como Uber, Cabify o Bolt, calificándolo como una estrategia basada estrictamente en la desregulación.

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha explicado que "es fundamental visibilizar la situación que están viviendo los taxistas, que se están viendo amenazados por el auge de estas plataformas de movilidad, que no garantizan la seguridad de sus pasajeros y que además precarizan las condiciones laborales".

Asimismo, Podemos Aragón ha calificado a estas multinacionales de empresas parasitarias que extraen sus beneficios operativos del territorio para desviarlos a sus matrices fiscales, donde apenas tributan, a diferencia del sector del taxi, que sostiene la economía local y los servicios comunes.

Frente a esta situación, la formación ha puesto en valor la vocación de servicio público de los taxistas, destacando el uso de tarifas reguladas y su compromiso ético, recordando que el sector no especula ni hace negocio en situaciones de grandes catástrofes, garantizando siempre una movilidad accesible para todos los ciudadanos.

Ante la amenaza que suponen estas plataformas, Podemos Aragón impulsará todas las medidas legislativas a su alcance para proteger al taxi. El objetivo principal es garantizar que el modelo de transporte urbano no quede en manos de algoritmos y beneficios opacos, sino que se mantenga como un derecho ciudadano protegido frente a la voracidad de los gigantes digitales.

Goikoetxea ha agregado que "es fundamental regular para que nuestros taxistas tengan unas condiciones dignas y que no se les haga competencia desleal".



