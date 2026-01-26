La Policía Adscrita de Aragón incorporará a 20 nuevos efectivos este año

Unidad de la Policía Adscrita en la sede del Gobierno de Aragón. - 12 ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación del Convenio entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Aragón para la adscripción de una Unidad de la Policía Nacional ha dado un nuevo impulso al refuerzo de la Policía Nacional Adscrita, con la incorporación de 20 nuevos efectivos, conforme a lo previsto en el acuerdo suscrito entre ambas administraciones.

La reunión de la Comisión Mixta tuvo lugar el pasado miércoles, día 21, en la sede de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, y supuso la constitución formal de este órgano de seguimiento.

El Convenio, que establece el marco de cooperación entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón y que supondrá que la Policía autonómica vuelva a contar con 150 agentes, fue publicado el 19 de diciembre mediante Resolución de 10 de diciembre de 2025 de la Secretaría General Técnica.

La Comisión estuvo presidida por el Director General de Coordinación y Estudios. Por parte de la Administración General del Estado participaron el Delegado del Gobierno en Aragón y el Jefe de la División de Operaciones y Transformación Digital de la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía.

En representación de la Comunidad Autónoma de Aragón asistieron el Director General de Interior y Emergencias, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, y el Jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Aragón.

Durante la sesión se abordaron las actuaciones necesarias para la convocatoria del concurso específico de méritos destinado a la cobertura de puestos de trabajo en la Unidad de Policía Nacional Adscrita, tal y como recoge la cláusula segunda del Convenio.

Una vez surtidos sus efectos, está prevista la incorporación de 20 nuevos efectivos, que se integrarán en el catálogo de esas 150 plazas asignadas a esta Unidad. Asimismo, se acordó la creación de la Comisión Técnica del Concurso Específico de Méritos, encargada de coordinar y supervisar este proceso.

Los representantes institucionales destacaron la colaboración y coordinación entre ambas administraciones, subrayando la celeridad con la que se han activado los mecanismos previstos en el Convenio para su efectiva puesta en marcha.

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

La incorporación de estos 20 efectivos supondrá un refuerzo relevante para el desarrollo y consolidación de las funciones que actualmente desempeña la Policía Nacional Adscrita a Aragón, así como un incremento de su capacidad operativa en el conjunto de competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía y la normativa reguladora de las Unidades Adscritas.

Este refuerzo permitirá mejorar el servicio al ciudadano en ámbitos como el turismo seguro, la nieve responsable, la protección del medio ambiente, la seguridad y el control del juego, los espectáculos públicos, así como la asistencia y protección a menores, personas mayores y colectivos vulnerables, contribuyendo a una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma.