La Policía detiene a un hombre por robar con violencia a un anciano en un garaje de Delicias

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han identificado al presunto autor de un delito de robo con violencia cometido el pasado 4 de septiembre en el garaje de un inmueble del barrio zaragozano de las Delicias, donde un hombre de 75 años fue agredido violentamente para sustraerle dinero.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima acababa de estacionar su vehículo y se disponía a cerrar la puerta de acceso al garaje. En ese momento, un individuo irrumpió repentinamente e impidió que cerrase la puerta, exigiéndole dinero.

Ante la negativa del hombre, el agresor le propinó una fuerte patada en la rodilla izquierda que le hizo caer al suelo. A continuación, le arrebató el bolso que llevaba colgado del hombro y registró su interior hasta localizar la cartera, de la que sustrajo 70 euros en efectivo.

El presunto autor abandonó el lugar a la carrera, dejando a la víctima en el suelo, que, debido a las lesiones sufridas y a la imposibilidad de mantenerse en pie, tuvo que desplazarse arrastrándose hasta el ascensor para llegar a su domicilio.

Posteriormente, el hombre acudió a un centro hospitalario, donde fue diagnosticado de una fractura de meseta tibial.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Delicias se hizo cargo de la investigación, realizando diferentes gestiones policiales para tratar de identificar al responsable.

Las pesquisas permitieron finalmente que la víctima identificara sin ningún género de dudas a la persona que le había agredido y robado. Una vez identificado el presunto responsable, los investigadores comprobaron que le constaban antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, entre ellos otros robos con violencia en los que habría empleado agresiones físicas para apoderarse de las pertenencias de sus víctimas.

El detenido ingresó en prisión tras ser oído en declaración por la autoridad judicial competente.