La explosión ha causado importantes daños materiales. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

BINÉFAR (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Binéfar (Huesca) han rescatado, este domingo, a tres personas que han resultado heridas en una explosión registrada en una vivienda situada en la calle Ricardo del Arco.

Sobre las 07.09 horas, la patrulla de servicio ha recibido un aviso del Centro de Emergencias 112 Aragón. A su llegada, los agentes han observado numerosos daños en el inmueble, así como cristales, persianas y otros elementos de la vivienda esparcidos por la vía pública.

Los agentes han localizado a una persona herida que solicitaba auxilio desde una de las ventanas de la primera planta, alertando de que los ocupantes se encontraban atrapados en el interior.

Ante la gravedad de la situación y la imposibilidad de acceder por otros medios, los efectivos de la Policía Local han procedido a fracturar dos puertas de acceso al inmueble, consiguiendo evacuar a los tres ocupantes y prestarles una primera asistencia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

HOSPITALIZADO

Uno de los afectados presentaba heridas y quemaduras en diferentes partes del cuerpo, mientras que los otros dos mostraban síntomas de aturdimiento. En el dispositivo de emergencias han intervenido efectivos de la Policía Local de Binéfar, Guardia Civil, Bomberos y servicios sanitarios.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible acumulación de gas butano como origen de la explosión, si bien esta circunstancia está pendiente de confirmación.

Tras las comprobaciones realizadas por los Bomberos, se ha descartado inicialmente una afectación de la estructura del edificio, aunque se han detectado elementos con riesgo de desprendimiento, por lo que se ha procedido al precinto del inmueble, quedando pendiente de inspección por los servicios técnicos municipales.

Los tres afectados han sido trasladados al Hospital de Barbastro para su atención y valoración médica. Dos de ellos ya han recibido el alta hospitalaria y han regresado a sus domicilios, mientras que el tercero permanece ingresado en el centro hospitalario. El dispositivo de emergencias ha finalizado en torno a las 08.40 horas.