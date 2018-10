La Policía Nacional abre dos investigaciones por posible agresión o abuso sexual en las fiestas de San Lorenzo de Huesca

Publicado 13/08/2018 15:20:48 CET

HUESCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto dos investigaciones de oficio, sin que medien denuncias previas, por dos posibles casos de agresión o abuso sexual durante las fiestas de San Lorenzo de Huesca, que se celebran del 9 al 15 de agosto.

Lo ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco, tras los rumores que se han extendido estos días por las redes sociales y la concentración convocada el sábado por colectivos feministas en la que pedía la suspensión de las fiestas.

Blasco ha explicado que no hay denuncias previas, por lo que las investigaciones se han abierto de oficio. "En este momento no hay ninguna denuncia, pero nosotros estudiamos de oficio los asuntos y estudiar de oficio cualquier delito creo que debe ser garantía suficiente para las mujeres porque no exponemos a la víctima".

La subdelegada del Gobierno en Huesca ha pedido prudencia y respeto a las investigaciones para proteger a las supuestas víctimas y no ayudar a supuestos agresores. "Cualquier mujer que en Huesca haya tenido un problema, ha venido y nos ha pedido ayuda, allí hemos estado y si hemos estado tenemos que garantizar ese momento para cuando se puedan decir las cosas", ha zanjado.