La Policía Nacional activa el dispositivo de seguridad para la jornada electoral del 8 de febrero

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha activado el dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de las elecciones del próximo 8 de febrero, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, el normal desarrollo de la jornada electoral y el estricto cumplimiento de la legislación vigente.

Este dispositivo se ha planificado con antelación y se integra con los servicios policiales habituales, que continuarán operativos durante toda la jornada. De este modo, se mantendrá la atención permanente a la ciudadanía, la seguridad de edificios e infraestructuras y la respuesta inmediata ante cualquier incidencia, reforzando de manera específica la vigilancia en los centros de votación.

En la ciudad de Calatayud, la Policía Nacional dará cobertura a un total de cinco de los seis colegios electorales, además de la Junta Electoral, en los que se ubican 26 mesas electorales. Todos ellos contarán con presencia policial continuada y reforzada desde el inicio hasta la finalización de la jornada electoral, garantizando tanto la seguridad de las personas como el correcto desarrollo del proceso de votación y del posterior recuento.

En la ciudad de Zaragoza, el dispositivo de seguridad dará cobertura a 124 colegios electorales, que suman más de 900 mesas electorales. Todos los centros de votación contarán con presencia policial permanente y reforzada durante toda la jornada, con el objetivo de prevenir incidentes, garantizar el orden público y asegurar el normal desarrollo del proceso electoral.

LABOR PREVENTIVA PARA EVITAR SABOTAJES Y DEMÁS INCIDENTES

Entre las funciones de la Policía Nacional durante las elecciones se encuentra velar por el cumplimiento de la Ley Electoral, asegurando que no exista propaganda electoral durante la jornada, que no se produzcan conductas que puedan influir en el sentido del voto, que el recuento se realice con normalidad y que no se registren altercados que perturben el proceso democrático.

El dispositivo comienza esta noche con labores preventivas en los colegios para evitar sabotajes o incidentes que puedan impedir su apertura y funcionamiento normal, como daños en accesos, pintadas o la colocación de pancartas.

Durante el día de las elecciones, además de las funciones de seguridad, los agentes desempeñarán una importante labor asistencial, atendiendo consultas de la ciudadanía y colaborando con los miembros de las mesas electorales para facilitar el correcto desarrollo de la votación.

La Policía Nacional reafirma así su compromiso con la seguridad, la legalidad y la garantía del derecho al voto, trabajando para que la jornada electoral del 8 de febrero se desarrolle con normalidad y plena tranquilidad para la ciudadanía.



