La Policía Nacional advierte del aumento de estafas mediante SMS que simulan cargos de reservas de vacaciones

Pantallazo de ejemplo de un intento de estafa mediante un SMS en el que se informa de un falso cargo con el nombre de una conocida web de reservas de alojamientos. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional advierte a los ciudadanos del peligro de acabar siendo víctima de una estafa en la ardua tarea de buscar destino para las vacaciones de verano. Reservas de hoteles, de vuelos, billetes de tren, alquiler de vehículos y alojamientos que pueden ser una puerta abierta a los intentos de fraude de los delincuentes.

En concreto, la Policía viene detectando un aumento de mensajes SMS que simulan cargos elevados relacionados con plataformas de viajes o reservas y tratan de generar una urgencia para que la víctima llame a un teléfono o facilite datos bancarios.

Por ello, ante el cometido de organizar las vacaciones, recomienda no llamar a números incluidos en mensajes sospechosos, no pulsar en enlaces ni facilitar datos personales y comprobar siempre posibles incidencias desde la aplicación oficial o la web de la plataforma utilizada. Y, estar siempre atentos a los movimientos no reconocidos en las cuentas bancarias.