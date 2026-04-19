La Policía Nacional alerta del aumento de estafas con SMS que suplantan los de entidades bancarias

1079348.1.260.149.20260419121048 Modelo de SMS fraudulentos que se hacen pasar por comunicaciones de entidades bancarias y que incluso aparecen integrados en sus mismos hilos de mensajes. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional alerta de un incremento de estafas mediante la modalidad conocida como 'vishing', en la que los delincuentes suplantan la identidad de entidades bancarias con el objetivo de obtener datos personales y bancarios.

En estos casos, los estafadores envían mensajes SMS masivos que aparentan proceder del banco de la víctima, alertando de supuestos cargos fraudulentos o accesos no autorizados a sus cuentas.

Como novedad, estos mensajes logran integrarse en el mismo hilo de conversación que las comunicaciones legítimas de la entidad bancaria, lo que aumenta notablemente su credibilidad. El mensaje suele incluir un número de teléfono al que se insta a llamar de forma urgente.

Una vez que la víctima realiza la llamada, los delincuentes, haciéndose pasar por empleados de la entidad, solicitan datos confidenciales como claves de acceso, códigos de verificación o información bancaria, logrando así el control de las cuentas.

Desde la Policía Nacional se recuerda que este tipo de fraudes se aprovechan de la inmediatez y la urgencia para evitar que la víctima verifique la autenticidad del mensaje.

La Policía Nacional aconseja desconfiar de mensajes alarmantes que soliciten una actuación inmediata. Insta a no llamar nunca a números facilitados en SMS sospechosos y contactar siempre con el banco a través de sus canales oficiales.

Porque recuerda que ninguna entidad bancaria pedirá a sus clientes claves, códigos de verificación o contraseñas por teléfono. Por ello, recomienda siempre desconfiar, aunque el mensaje aparezca en el mismo hilo que el del banco porque puede tratarse de una suplantación. Tampoco hay que pulsar en enlaces ni descargues archivos de mensajes no verificados. Y, ante cualquier duda, anima a contactar con la entidad y denunciar los hechos a través del 091.