La Policía Nacional blinda la seguridad del Festival "Vive Latino" en Zaragoza con un dispositivo especial

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de este año del festival Vive Latino, que reunirá durante este fin de semana, 4 y 5 de septiembre a miles de personas en el recinto de la Expo de Zaragoza.

El operativo, diseñado para garantizar la seguridad de asistentes, trabajadores y entorno del recinto, permanece activo desde días antes del inicio del festival y se prolongará durante toda la celebración.

Como parte de las medidas preventivas, se han llevado a cabo requisas previas del recinto por unidades policiales especializadas, entre las que destacan Guías Caninos y Subsuelo, con el objetivo de garantizar que el espacio se encuentre en las mejores condiciones de seguridad antes de la llegada del público.

Asimismo, ante la previsión de un gran volumen de desplazamientos de personas de otras localidades, la Brigada Móvil se encargará de reforzar la seguridad en la estación Zaragoza- Delicias. La presencia policial se reforzará especialmente durante los momentos de apertura y clausura del recinto, coincidiendo con las franjas de mayor concentración de personas.

Agentes especializados en orden público de la Unidad de Intervención Policial (UIP), efectivos de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Medios Aéreos, desarrollarán labores de prevención y vigilancia en los accesos y en las inmediaciones del festival.

La gran afluencia de público propia de este tipo de eventos puede ser aprovechada por grupos itinerantes especializados en hurtos, por lo que el dispositivo contempla también la presencia de agentes de Policía Judicial de paisano en el interior del recinto.

Su labor estará dirigida a detectar posibles delincuentes y actuar de forma preventiva para evitar o minimizar la comisión de hechos delictivos.

El análisis policial de ediciones anteriores apunta a que uno de los principales objetivos de estos grupos son los teléfonos móviles, que pueden ser sustraídos aprovechando un descuido de la víctima o mediante tirones cuando el propietario está utilizando el dispositivo para grabar las actuaciones.

Por este motivo, desde la Policía Nacional se recomienda a los asistentes prestar especial atención a sus pertenencias, especialmente en las zonas de mayor concentración de público.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL FESTIVAL CON SEGURIDAD

La Policía Nacional recuerda que adoptar unas sencillas medidas de prevención puede dificultar considerablemente la actuación de los delincuentes.

Entre ellas sugieren guardar el teléfono móvil en un bolsillo delantero y cerrado, evitando los bolsillos traseros o de fácil acceso; si se utiliza el teléfono para grabar los conciertos se tiene que sujetar firmemente y prestar atención a las personas que haya alrededor; y en las aglomeraciones hay que mantener bolso, mochila y objetos personales delante del cuerpo y siempre cerrados.

Hay que evitar dejar el teléfono, cartera u otros efectos personales sobre el suelo, sillas, mesas o cualquier superficie accesible; llevar únicamente la documentación y el dinero que realmente se necesite; prestar especial atención a las pertenencias durante los accesos, salidas, desplazamientos y momentos de máxima concentración de público.

¿QUÉ HACER SI ROBAN EL MÓVIL?

Ante la sustracción de un teléfono móvil, se recomienda comunicarlo cuanto antes a la Policía, aportando todos los datos disponibles que puedan facilitar su identificación y recuperación.

También es aconsejable tener previamente anotado el IMEI del dispositivo, ya que puede resultar de utilidad para su identificación.

En caso de observar una situación sospechosa o presenciar la comisión de un delito, se debe avisar inmediatamente a los agentes policiales o llamar al 091 y nunca se debe intentar recuperar por cuenta propia los objetos sustraídos ni enfrentarse a los posibles autores, priorizando siempre nuestra seguridad personal.

UN DISPOSITIVO ORIENTADO A LA PREVENCIÓN

Con este dispositivo especial, la Policía Nacional pretende garantizar que el "Vive Latino" se desarrolle en un entorno seguro, reforzando la prevención y la respuesta policial ante cualquier incidencia.

La presencia de las diferentes unidades policiales, permitirá mantener la vigilancia constante durante las diferentes fases del festival y actuar ante todo tipo de comportamiento delictivo.

El objetivo es que los asistentes puedan disfrutar de la música y del festival con normalidad, minimizando los riesgos asociados a la elevada concentración de personas y garantizando unas adecuadas condiciones de seguridad durante todo el fin de semana.