La Policía Nacional desplegará un dispositivo preventivo ante las supuestas convocatorias de Blocus

Archivo - La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional desplegará en Zaragoza, durante este fin de semana, un dispositivo especial preventivo ante "las supuestas convocatorias" de Blocus, ha avanzado este viernes la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero.

Estas convocatorias "están circulando por foros" de Internet y han generado "preocupación social", ha continuado Herrero, recalcando que tanto la Delegación del Gobierno como la Policía Nacional "son conocedoras" de esta actividad en Internet.

La delegada del Gobierno en Aragón ha dejado claro que "la Policía Nacional monitoriza todos estos supuestos llamamientos y tiene establecidas las medidas de seguridad ciudadana oportunas".

"Si bien no hay ninguna convocatoria oficial confirmada para la fecha de Halloween, dada la preocupación suscitada durante este fin de semana, la Policía Nacional desplegará en Zaragoza un dispositivo especial preventivo", ha expresado Noelia Herrero.

"La seguridad va a estar garantizada y por eso hacemos también un llamamiento para atender solo informaciones oficiales y no difundir mensajes no contrastados que puedan despertar alarma".