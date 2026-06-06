La Policía Nacional detiene a 24 integrantes del grupo ultra Ligallo Fondo Norte

Patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Aragón de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a 24 integrantes del grupo ultra Ligallo Fondo Norte a los que se les atribuyen los delitos de riña tumultuaria, atentado, resistencia y desordenes públicos cometidos presuntamente en el tormentoso final de liga en el que el Real Zaragoza certificó su descenso a 1ª RFEF.

La primera de las investigaciones de la Policía Nacional, con un balance de 18 detenidos, uno de ellos el menor de edad, se ha desarrollado en relación a los altercados registrados en la previa de la SD Huesca - Real Zaragoza del pasado día 26 de abril, cuando un grupo de entre 30 y 40 ultras, liderados por conocidos miembros violentos del Ligallo con antecedentes policiales por delitos cometidos en el ámbito deportivo --riñas tumultuarias fundamentalmente--, rompieron de forma conjunta y simultánea el cordón policial establecido en la fan zone de la SD Huesca en el estadio del Alcoraz.

Según informa la Policía, los violentos cruzaron el Cerro de San Jorge y, tras recorrer varias calles, se dirigieron directamente al Bar Vibras, lugar de encuentro de los aficionados azulgranas, entre los que había miembros el grupo Alcorzados --grupo de ultra-izquierda-- con el que los Ligallo --de ultraderecha-- mantienen una rivalidad deportiva y "política" que ha derivado en varios enfrentamientos violentos en la historia reciente de encuentros deportivos entre azulgranas y blanquillos.

Una vez en el lugar de concentración de aficionados de la SD Huesca, los ultras del Zaragoza, utilizando piedras, botellas de cristal y sillas, iniciaron el hostigamiento y ataque a los aficionados del Huesca, lo que llevó a los indicativos policiales a intervenir inmediatamente con refuerzos de UIP comisionados en el lugar. La respuesta policial pudo detener el ataque y evitó consecuencias más graves.

Tras la intervención policial, los miembros del Ligallo que iniciaron la pelea salieron huyendo por las calles aledañas, mientras la Policía controlaba al grupo Alcorzados para que sus integrantes no salieran en su persecución.

Tras la investigación policial se han podido reconocer e identificar a diecinueve de los implicados, pudiendo aportar a la autoridad judicial grabaciones realizadas por los mismos agentes actuantes y las identificaciones realizadas in situ por las Unidades de Intervención Policial.

La segunda de las investigaciones concluye que uno de los dieciocho detenidos citados es autor también, junto a otros dos ligallos, de un delito de riña tumultuaria registrada el pasado 9 de mayo con ocasión del Real Valladolid - Real Zaragoza, partido declarado de alto riesgo.

Aquel día, sobre las 20.30 horas, en las inmediaciones del Estadio José Zorrilla de Valladolid, se produjo una pelea entre ultras de ambos equipos que se saldó con una menor de edad y dos policías de la UIP heridos. Los autores fueron identificados posteriormente en Zaragoza por miembros de la UIP en el lugar de los hechos.

De los 20 detenidos citados, el menor fue puesto a disposición de sus padres y remitido el atestado a Fiscalía de Menores de Huesca, diez de los ligallos sin antecedentes policiales fueron puestos en libertad tras realizarse la pertinente reseña policial y los nueve restantes, miembros violentos con antecedentes por delitos similares, fueron puestos a disposición judicial.

Estas detenciones se unen a las cuatro detenciones de otros miembros del Ligallo Fondo Norte, efectuadas el sábado 17 de mayo de 2026, como colofón a dos investigaciones realizadas también en paralelo.

La primera fue dirigida a identificar a un individuo autor de los delitos de acoso y amenazas a directivos y futbolistas del Real Zaragoza y las familiares de estos últimos.

Estos delitos fueron cometidos, además de por el detenido, por al menos otros siete miembros del grupo ultra no identificados por ocultar su identidad durante la perpetración de pintadas vandálicas con mensajes vejatorios y amenazadores realizadas en las oficinas del club zaragocista y los domicilios y negocios de un directivo y varios jugadores de la primera plantilla del Real Zaragoza.

El sujeto que ya ha sido detenido por estos hechos, además había acosado en las cercanías de sus domicilios en Cuarte de Huerva a varios futbolistas, y había amenazado en nombre del grupo ultra al resto de la plantilla.

Además, como resultado de la segunda investigación, este mismo detenido también fue acusado junto a otro ligallo, ambos como autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y, junto a otros dos miembros del Ligallo, como autores los cuatro del delito de desórdenes públicos, cometidos todos ellos en la previa del Real Zaragoza - Ceuta del 18 de abril.

Ese día, actuando junto a un grupo de al menos 30 miembros del Ligallo Fondo Norte, de forma premeditada, simultánea y coordinada, y escondidos bajo el puente de la autovía de la A2 para no ser detectados por los medios aéreos que normalmente despliega la Policía Nacional durante los dispositivos de seguridad de partidos de futbol, invadieron de forma sorpresiva la calzada instantes antes del paso de la caravana compuesta por el autobús del Real Zaragoza y dos furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que lo escoltaban hasta el estadio, lugar donde habitualmente se realiza el recibimiento a los equipos en condiciones de seguridad.

Esta invasión de la calzada se realizó al tiempo que se prendían artefactos pirotécnicos, lo que provocó una fuerte humareda. Estos hechos y el antecedente del apedreamiento del autobús del Real Zaragoza por parte de un aficionado del Real Zaragoza el pasado día 28 de marzo con ocasión del Real Zaragoza - Burgos CF, motivaron la actuación inmediata de los indicativos de UIP para hacer retroceder a los ultras y permitir el paso del convoy hasta el estadio con seguridad.

Durante esta intervención los ultras lanzaron varios objetos contra los agentes y la furgoneta de la UIP. En concreto, se acusa a uno de los detenidos de golpear a uno de los agentes con el mástil rígido de una bandera que portaba, lo que le provocó un fuerte dolor y lesiones de pronóstico leve.

Por los desórdenes públicos relatados se imputó igualmente con la figura de investigado no detenido al líder del Ligallo Fondo Norte, por entender la instrucción policial tras la investigación que el mismo es responsable penalmente por ordenar, autorizar o al menos facilitar los altercados desarrollados por un gran número de miembros de su grupo, aunque no se pudiera demostrar su presencia física en ese lugar en el momento de los hechos.

PENDIENTES DE NUEVAS SANCIONES Y ARRESTOS

Todos las acciones delictivas probadas en los diferentes atestados policiales, además de los delitos ya referidos, son constitutivos de infracciones administrativas en aplicación de la ley la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por lo que los agentes actuantes van a confeccionar en los próximos días las correspondientes actas para suscitar el inicio del procedimiento administrativo, para ser remitidas a través de la Oficina Nacional del Deporte, a la Comisión Antiviolencia, quien realizará una propuesta de sanción que resolverá el delegado o subdelegado de Gobierno del lugar de comisión de la infracción.

Además, se siguen investigado otros actos delictivos cometidos presuntamente por miembros del grupo Ligallo Fondo Norte, como los apedreamientos del autobús del Real Zaragoza, tanto el día ya citado del 28 de marzo, como el ultimo, producido el día 2 de mayo con ocasión del partido Real Zaragoza y Granada CF.