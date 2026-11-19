La operación ha permitido desmantelar un punto de distribución que gestionaban un joven y su padrastro e intervenir 1,5 kilos de hachís, cocaína, dinero y varias armas, entre ellas una escopeta sustraída - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de una misma familia por su presunta implicación en una actividad continuada de tráfico de drogas en el barrio del Perpetuo Socorro de Huesca, donde gestionaban un punto de venta de hachís que tenía entre sus destinatarios a menores de edad.

La operación, denominada Chaplin, se ha saldado con la intervención de 1,5 kilos de esta sustancia, cocaína, cerca de 2.000 euros en efectivo y diversas armas, entre ellas una escopeta que había sido sustraída de un domicilio.

La investigación, desarrollada durante más de un año, permitió a los agentes acreditar la distribución de estupefacientes tanto a consumidores adultos como a menores, así como la realización de transacciones en las proximidades de centros escolares y establecimientos frecuentados por jóvenes.

Los principales investigados eran dos varones, un joven y su padrastro, ambos con antecedentes policiales por tráfico de drogas, que habían convertido esta actividad en su fuente habitual de ingresos.

Junto a ellos fueron arrestadas otras dos mujeres del núcleo familiar: la madre del joven y la pareja de uno de los principales investigados. Según la Policía Nacional, ambas conocían la actividad delictiva que se desarrollaba.

UN SISTEMA ORGANIZADO PARA DISTRIBUIR LA DROGA

Las pesquisas permitieron descubrir un reparto de funciones entre los dos principales investigados para reducir su exposición en la vía pública y dificultar la detección policial. El más joven centralizaba los encargos a través de aplicaciones de mensajería instantánea y concertaba las operaciones con los compradores, acordando las cantidades y el importe de cada transacción.

Una vez cerrada la venta, trasladaba los detalles a su padrastro, que se encargaba de realizar las entregas. Este último aprovechaba su perfil para pasar más desapercibido y limitaba sus salidas a la calle al tiempo estrictamente necesario para completar las operaciones. De esta manera, acudía a los encuentros conociendo de antemano la cantidad de droga que debía entregar y el dinero que iba a recibir.

Durante las vigilancias, los agentes también observaron que algunas de las personas que participaban en las transacciones portaban armas blancas ocultas entre sus pertenencias, una circunstancia que incrementaba el riesgo asociado a esta actividad.

HACHÍS OCULTO EN LA NEVERA Y UNA ESCOPETA COMO PAGO

Una vez reunidos los indicios suficientes, los investigadores practicaron dos registros domiciliarios en los inmuebles desde los que operaban los sospechosos. En ellos intervinieron aproximadamente 1.500 gramos de hachís, 8,33 gramos de cocaína y cerca de 2.000 euros en efectivo, además de diferentes dosis preparadas para su venta al por menor, básculas de precisión y materiales utilizados para manipular y preparar las sustancias.

Entre los estupefacientes destacaba la presentación de las piezas de hachís, envasadas individualmente en formato circular y con etiquetas que les daban una apariencia similar a la de pequeños quesos comerciales. Los agentes las localizaron en el cajón de las verduras de una nevera, ocultas entre otros productos alimenticios.

En los domicilios también encontraron un machete, una defensa extensible, un espray de defensa personal y una escopeta. Las gestiones policiales permitieron averiguar que esta última había sido sustraída de una vivienda y que posteriormente había llegado a manos de los investigados como forma de pago por sustancias estupefacientes. Según la investigación, los vendedores aceptaban en determinadas ocasiones armas como alternativa al dinero en efectivo.

La operación Chaplin ha concluido con la detención de los cuatro miembros de la familia, a quienes se les imputan presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y receptación.