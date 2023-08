La Policía Nacional establece un dispositivo de la seguridad para las Fiestas de San Roque en Calatayud

CALATAYUD (ZARAGOZA), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha diseñado un dispositivo con motivo de la celebración de las fiestas de San Roque --se celebran este fin de semana en Calatayud (Zaragoza)-- y del aumento consecuente de congregación, en vistas a garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes.

El dispositivo de seguridad estará compuesto por más de un centenar de agentes: el 100 por ciento de la plantilla de la comisaría de Calatayud con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción, el Grupo Operativo de Respuesta, el Servicio de Medios Aéreos y la Brigada Móvil que velará por la seguridad tanto en la Estación de tren como en sus recorridos.

La gran confluencia de público a determinados espectáculos y eventos festivos, así como el hecho de que muchos ciudadanos dejen su domicilio habitual para irse de vacaciones u otras circunstancias intrínsecas a las celebraciones festivas, son factores que favorecen la comisión de determinadas infracciones y para que estos lugares sean elegidos por algunos delincuentes.

Por estos motivos, la Policía Nacional recomienda a la ciudadanía tener una actitud proactiva para disminuir la posibilidad de ser víctima de un delito y, también, les facilita una serie de consejos básicos para prevenir delitos y disfrutar de unas fiestas y unas vacaciones más seguras.

CONSEJOS PARA UNAS FIESTAS SEGURAS

Para evitar que el robo de pertenencias, la Policía Nacional ha pedido tener especial cuidado cuando se esté en lugares con grandes aglomeraciones de gente --recintos feriales, conciertos y otros espacios de ocio-- donde los delincuentes tendrán más facilidades.

Asimismo, es recomendable no llevar todo el dinero en la cartera, sino repartirlo en diferentes bolsillos para que en caso de robo, la pérdida sea menor y no el total. Tampoco se aconseja llevar las tarjetas de crédito junto a los documentos de identidad y, en caso de portar bolso o mochila, colocarlo por delante para tenerlo a la vista.

En los bolsillos traseros no hay que guardar ni la cartera ni el teléfono; en terrazas, bares y restaurantes no dejar el bolso o mochila colgados del respaldo de la silla --mejor entre las piernas-- y no poner el móvil encima de la mesa o de la barra, entre otras recomendaciones.

En cuanto a los más pequeños, la Policía Nacional pide a los padres que enseñen a sus hijos a memorizar su nombre, domicilio y teléfono, y si son muy pequeños utilizar una pulsera para anotar su nombre y número de teléfono. En lugares con gran afluencia de público mantener siempre contacto visual con ellos. Los menores deben saber que en caso de perderse tienen que permanecer parados y pedir ayuda.

PREVENIR AGRESIONES SEXUALES

A la hora de volver a casa, si se hace a pie, ir en la medida de lo posible acompañado por amigos, desconfiando de hacerlo con alguien desconocido. Además, es mejor utilizar calles frecuentadas e iluminadas, evitando zonas oscuras o sombrías como parques y zonas arboladas.

Configurar los siguientes ajustes en su teléfono puede ser de gran ayuda en caso de extravío o sustracción: anotar el número de IMEI para poder aportar en la denuncia y bloquearlo en caso de sustracción; crear una copia de seguridad de la información del teléfono antes de acudir a uno de estos eventos; llevar el teléfono siempre bloqueado con un patrón o contraseña de acceso; activar la ubicación para poder localizarlo; activar en los ajustes de seguridad la función 'Encontrar mi dispositivo', así como las funciones 'Búsqueda sin conexión' y 'Enviar última ubicación'.

APLICACIONES

AlertCops es una aplicación gratuita que permite comunicar delitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de manera sencilla y muy discreta. Para utilizarla solo hay que registrarse, abrir la app y pulsar el botón de alerta específico de su menú de iconos. De esta manera la posición de la víctima llegará al centro de control más cercano. Es muy importante tener la ubicación activada en tu dispositivo móvil.

El 'botón específico de SOS' resulta útil en casos urgentes porque sólo con pulsar 5 veces el botón SOS la aplicación manda automáticamente un audio de los siguientes 10 segundos al 091. La Policía comienza entonces la búsqueda para localizar a la víctima a través de la geolocalización del móvil de la víctima. Ese botón SOS está pensado en principio para víctimas de violencia machista y sanitarios, pero los demás también podemos usarla para avisar de cualquier delito del que seamos víctima o testigo como pueda ser una agresión sexual.