La Policía Nacional incorpora dos agentes a caballo al dispositivo de seguridad de las Fiestas del Pilar

Dos agentes de Seguridad Ciudadana patrullan las calles de Zaragoza, durante las fiestas del Pilar, a caballo. - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional cuenta estos días, con motivo de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, con dos caballos, Polca y Podio, pertenecientes a una de las Unidades de Caballería de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, ha informado este domingo la Jefatura Superior de Aragón.

Ambos permanecerán prestando servicio en la capital aragonesa hasta este lunes, 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, coincidiendo con la Ofrenda de Flores.

Durante estos días, los agentes están patrullando diferentes puntos de la ciudad, especialmente las zonas con mayor afluencia de personas, realizando labores de prevención, vigilancia y control de aglomeraciones.

La altura a la que patrullan los agentes permite tener una mejor visión de las concentraciones de público, detectar posibles incidencias y facilitar una respuesta rápida ante cualquier situación.