La Policía Nacional recibe en Aragón más de 140 denuncias por desapariciones de personas mayores de 55 años

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recibido en Aragón más de 140 denuncias por desapariciones de personas mayores de 55 años desde inicio de 2025 por lo que ha trasladado a la ciudadanía la importancia de que "cada minuto cuenta" porque las primeras horas son "decisivas" para encontrar a la persona con vida y en buenas condiciones, especialmente cuando tienen enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer u otras situaciones de desorientación o dependencia.

Entre los consejos preventivos para familiares, cuidadores y profesionales han indicado que si la persona mayor padece alguna enfermedad que pueda generar desorientación, es esencial ser consciente del riesgo de desaparición.

Hay que anticiparse y disponer siempre de una fotografía reciente y conocer los espacios que suele frecuentar; además de cumplimentar con antelación la Ficha Mayor Desaparecido del Centro Nacional de Desaparecidos; instalar dispositivos de geolocalización GPS --pulseras, relojes inteligentes o colgantes-- disponibles en el mercado a precios accesibles, que no resulten invasivos o molestos para la persona; y activar la función GUARDIÁN de la app ALERTCOPS, que permite que cuidadores o familiares puedan compartir en tiempo real la localización del mayor a través del móvil.

Ante la desaparición de una persona mayor, La Policía Nacional propone no esperar porque "no es necesario dejar pasar 24 horas para denunciar una desaparición".

Hay que realizar una primera búsqueda rápida en su domicilio, entorno inmediato y lugares que suele frecuentar. A veces, pueden haberse desorientado o haber sufrido una caída y si no aparece, hay que acudir de inmediato a la unidad policial más próxima --Policía Nacional o Guardia Civil-- o contacte por teléfono al 091 o a través de la aplicación ALERTCOPS.

Se tiene que facilitar toda la información posible como nombre, apellidos y fecha de nacimiento, junto a la fecha, hora y lugar de la desaparición --o último lugar en que fue vista--; la descripción física --altura, peso, color de pelo y ojos--, la descripción de la ropa y complementos que llevaba y enfermedades crónicas, tratamientos o discapacidades ,si necesita medicación urgente o vital y una fotografía reciente

ALERTCOPS-"FUNCIÓN GUARDIÁN"

Es una funcionalidad dentro de la aplicación oficial AlertCops, del Ministerio del Interior, que permite compartir en tiempo real la ubicación geográfica de una persona con alguien de confianza --el "guardián"-- para que pueda seguir sus movimientos y actuar rápidamente en caso de emergencia.

Para activarla ha que descargar la app AlertCops desde Google Play o App Store; registrarse con un número de teléfono móvil; entrar en el menú y seleccionar "Función Guardián"; activar el modo de localización en segundo plano; invitar a uno o varios contactos de confianza --familiares o cuidadores-- como guardianes y la persona que acepte la invitación podrá ver en tiempo real la ubicación del usuario.

Esta función está pensada para proteger a personas mayores en riesgo de desorientación, menores que acuden solos a la escuela, mujeres en situación de riesgo o personas con discapacidad.

No requiere interacción constante, ya que una vez activada, el guardián podrá ver la localización sin que la persona tenga que hacer nada.

Además, se incluye un botón SOS para emergencias. Una reacción rápida puede salvar vidas y si se convive o se cuida de una persona mayor en riesgo, hay que adoptar medidas preventivas, mantener actualizada su información, utilizar tecnología de localización y no dudar en denunciar una desaparición en cuanto se detecte. "Su colaboración es clave para garantizar la seguridad de nuestros mayores", ha concluido la Policía Nacional.