La Policía Nacional refuerza la presencia policial en calles y comercios de Teruel durante las Fiestas del Ángel

Se establece un dispositivo especial de seguridad en zonas de gran afluencia de público durante las Fiestas del Ángel de Teruel. - CNP

TERUEL 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con motivo de la celebración de las fiestas del Ángel, en las que suele triplicarse la población de la ciudad de Teruel, reforzará su presencia, con un importante aumento del número de efectivos, en zonas comerciales y de mayor afluencia de público, con la finalidad de prevenir actos delictivos.

Este dispositivo especial tiene como objetivo la prevención de delitos como hurtos, timos, estafas, robos y otros hechos que suelen producirse aprovechando las aglomeraciones propias de estas fechas en la ciudad. De tal manera, que durante las fiestas habrá un despliegue especial por parte de efectivos de Policía Nacional, que se reforzará con la presencia de agentes uniformados y de paisano adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que se desplazaran hasta esta ciudad. Además, se unirán a este servicio agentes de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, así como el personal que trabaja en el sector de la seguridad privada.

Por otro lado, y con el objetivo de reforzar la prevención y fomentar conductas seguras entre la población, se está desarrollando una campaña informativa dirigida a la ciudadanía. Esta iniciativa contempla la difusión de consejos y recomendaciones sobre seguridad con el propósito de acercar información útil y práctica a la población, favorecer la prevención de riesgos y promover una mayor concienciación ciudadana en materia de seguridad.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

La Policía Nacional recomienda no llevar mucho dinero en efectivo y solo la documentación imprescindible, vigilar el bolso y llevarlo en la parte delantera, cremallera o enganches bien cerrados, los bolsos cruzados, nunca en la espalda y no dejarlos en el respaldo de una silla al sentarse, esto es un reclamo para los delincuentes. Las carteras y billeteras de caballero siempre se deben llevar en el bolsillo delantero.

Por otro lado, los objetos predilectos de hurto son los teléfonos móviles. Los niños más pequeños con el terminal en la mano son unas victimas fáciles. En ocasiones, los delincuentes se los quitan de las manos y huyen a la carrera. En caso de sustracción del móvil hay que avisar a la operadora correspondiente para que restrinjan las llamadas y denunciarlo en la Comisaría de Policía, aportando número de IMEI lo que imposibilitará que ese terminal pueda ser usado con otra tarjeta SIM.

También existen delincuentes especializados en apropiarse de prendas de ropa y mochilas cuando las dejamos apiladas. Su técnica es depositar su prenda encima de las de las víctimas y minutos más tarde fingir que se retira, agarrando tanto su propia prenda como la que está debajo.

La Policía Nacional ha indicado que se debe tener cuidado con "el abrazo cariñoso". Consiste en tratar de buscar el contacto físico con las víctimas, sobre todo personas mayores para quitarles hábilmente las cadenas, collares, pulseras o relojes de valor que lleven, por lo que hay que desconfiar de las personas desconocidas que se muestren de repente muy cercanas y cariñosas.