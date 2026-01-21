Los polígonos de Malpica y Cogullada tendrán otra operación asfalto de 482.300 euros del Ayuntamiento de Zaragoza

Polígono industrial de Malpica (Zaragoza) - DANI MARCOS

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado esta semana una nueva operación de asfaltado en los polígonos industriales de Cogullada y Malpica. Las obras se han adjudicado por un importe de 482.306,00 euros, IVA incluido, que supone un ahorro para las arcas municipales de 17.684,00 euros sobre le precio base de licitación.

Se extenderán durante cuatro semanas que han programado los técnicos municipales de Conservación de Infraestructuras, ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

En concreto, la inversión se reparte en 241.637,00 euros, IVA incluido, para Cogullada y en otros 240.669,00 euros, IVA incluido, para Malpica, ha especificado Serrano, quien ha recordado la "apuesta decidida" del Gobierno municipal por incrementar progresivamente la inversión en el asfaltado y seguridad de las calles de la ciudad, "alcanzando cifras récord y activando planes específicos para áreas industriales que llevaban años sin intervenciones mayores".

Desde 2023 y hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha mejorado el firme de 228 calles, lo que supone una transformación de más de 363.000 metros cuadrados y con una inversión superior a los 9 millones de euros, ha desgranado Víctor Serrano.

Ha precisado que estos datos incluyen una "estrategia específica implementada en los polígonos industriales, combinando el asfaltado directo del Ayuntamiento con subvenciones municipales para mejoras en polígonos privados, con lo que la inversión acumulada en estos espacios ronda los 3 millones de euros".

EL DETALLE

La operación asfalto en polígonos que se acomete se centrará, en el caso del Polígono Cogullada, en "la eliminación de las vías del antiguo apartadero de la calle Benjamin Franklin, que se completará con la remodelación de la calle afectada. Además, se repondrá el firme de esta calle y la de Miguel Faraday.

Por su parte, en el Polígono de Malpica se asfaltarán las calles C y J", ha especificado el consejero de Urbanismo e Infraestructuras. "La renovación de los firmes busca mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y comodidad circulatorias de vehículos, así como el tránsito de peatones en su caso", ha aseverado Serrano.

"Dado que en el caso de los polígonos industriales se trata de viales con especial paso de vehículos pesados, se prevé la utilización de un firme distinto al existente que dota a la capa de rodadura de una mayor resistencia a esfuerzos como el frenado y el giro de ruedas, que provocan un mayor desgaste del asfalto", ha ahondado el consejero municipal.