El PP de Almonacid de la Sierra recoge firmas para cambiar de ubicación cinco contenedores de residuos

Contedores de residuos junto a la iglesia de Almonacid de la Sierra. - PP.

ALMONACID DE LA SIERRA (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP en Almonacid de la Sierra (Zaragoza), Luis Coronado, recogerá firmas vecinales durante las próximas cuatro semanas para proponer al Gobierno local cambiar de ubicación cinco contenedores de residuos ubicados en la plaza de San Nicolás, junto a la iglesia parroquial. Son cuatro contenedores de residuos y otro de pilas y bombillas.

Coronado ha indicado a Europa Press que el entorno de la iglesia está sufriendo "un deterioro" porque se acumula el agua en los contenedores, lo que ha creado filtraciones y, además, "está muy feo" y es "irrespetuoso" ubicarlos junto a la institución religiosa. "No es el sitio apropiado y, técnicamente, es un desastre".

"De momento vamos a pasearnos tanto por bares como por establecimientos para que la gente empiece a firmar y también es una idea poner una mesa", ha comentado el edil del PP, quien después presentará una moción para que el Pleno "tome nota" y vote el cambio de ubicación de los contenedores.