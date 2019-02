El PP Aragón se manifestará en Madrid porque "Sánchez no puede vender España", dice Mar Vaquero

Publicado 08/02/2019 11:08:57 CET

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) en Aragón ha fletado varios autobuses, cinco solo en Zaragoza, para participar este domingo, en Madrid, en la manifestación convocada por PP, Cs y Vox para protestar contra la gestión del conflicto de Cataluña por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien "no puede vender España".

Si Sánchez "quiere humillar" a los españoles "pasará a la Historia como el peor presidente", ha declarado a los medios de comunicación la secretaria general del PP regional, Mar Vaquero, quien ha comentado que participarán en la manifestación, entre otros, el presidente regional de este partido, Luis María Beamonte, diputados y todos los cargos populares, así como militantes.

Se manifestarán para "defender la unidad de España" porque "España no se vende", ha dicho, apelando a los valores constitucionales de libertad e igualdad. El PP dirá a Sánchez "aquello que no se atreve a decir Lambán cada vez que está con el: que Aragón no quiere ceder al chantaje de los independentistas" y que no se debe poner "en tela de juicio" la unidad de España.

La secretaria general del PP en Aragón ha destacado que los aragoneses son "muy generosos y solidarios con ese proyecto común que es España", pero "la remuneración que reciben a cambio es insultar a esta comunidad en su dignidad", lo que perjudica "el interés de todos los aragoneses", que en ocasiones "han tenido que soportar el intento de usurpar nuestra historia y cultura".

Se ha preguntado "si solo puede manifestarse la izquierda cuando ha querido retroceder en determinados derechos" y ha urgido a Pedro Sánchez a aplicar el artículo 155 de la Constitución y, si no lo quiere hacer "porque pone en peligro su continuidad", debe disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales para que "otro Gobierno plante cara a aquellos que quieren fracturar la unidad de España".

Mar Vaquero ha defendido el principio de legalidad porque "no se puede ceder a ninguna de las pretensiones de Torra", añadiendo que "el único lenguaje que se entiende es el que consolidó la democracia en España: la Constitución", que ha posibilitado "la época de mayor prosperidad".