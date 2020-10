El PP Aragon pide planes para pymes y autónomos en los Presupuestos porque "sin empleo no hay políticas sociales"

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Economía, Industria y Hacienda del PP Aragón, Javier Campoy, Sebastián Contín y Carmen Susín, han propuesto este jueves que el proyecto de ley de Presupuestos para 2021 incluya planes especiales para pymes y autónomos, así como reducir impuestos porque "sin empleo no hay políticas sociales".

En rueda de prensa, Javier Campoy ha afirmado que la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 "nos ha afectado drásticamente" a los aragoneses y al conjunto de España, "mucho más" que en el resto del mundo, apuntando que "España lidera todos los 'rankings' por la cola" en indicadores como el empleo o el crecimiento, debido a que la economía y la sanidad son "los dos vectores que peor ha gestionado este Gobierno". Desde una perspectiva "constructiva", ha pedido a los responsables del Ejecutivo regional "que nos escuchen".

Ha destacado que España ha perdido 9.000 empresas en agosto, 100.000 en el último año, de las que 300 son grandes sociedades, lo que no es comparable con los datos de "ningún país". Ha advertido de que "sin empleo no hay Gobiernos, ni consejeros, ni asesores: no hay nada".

El portavoz de Economía del PP ha indicado que los profesionales autónomos y empresarios piden "que la política les ayude en un momento en el que ellos están respetando todas las normas". Concretamente, ha dicho, piden ayudas para pagar los gastos corrientes, los alquileres y las cuotas de autónomos, "que han condonado, bonificado y subvencionado otras comunidades", mientras el Gobierno de Aragón "ha mirado para otro lado". "Si piden algo es que no nos quedemos rezagados", ha agregado.

Así, Javier Campoy ha recomendado elaborar, y dotar con al menos un millón y medio de euros, un plan especial para garantizar la sostenibilidad de autónomos, pymes y pequeñas empresas familiares, recalcando que el 95 por ciento de las empresas aragonesas tienen menos de 10 empleados y "son las que debemos sostener para que sigan siendo el motor económico de Aragón"

Campoy ha planteado, también, aumentar la partida de subvenciones a la internacionalización de pymes con un mínimo de 600.000 euros, y dotar con no menos de 300.000 euros la partida de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otra propuesta es destinar al menos un millón y medio para una Estrategia de Economía Social, desde el INAEM, centrada en cooperativas, sociedades laborales y centros especiales de empleo, así como un millón en formación para el empleo y dos millones para un plan de contratación de jóvenes, mujeres y trabajadores en el medio rural.

Javier Campoy ha emplazado a "empezar a gobernar para la gente y no para nosotros, volcar todos los recursos al servicio de los ciudadanos, y aún así nos quedaremos cortos".

INDUSTRIA

Sebastián Contín ha criticado la inejecución de algunas partidas del Departamento de Industria, indicando que el consejero, Arturo Aliaga, "ha frenado proyectos que podrían paliar la crisis", produciéndose "una paralización generalizada de los proyectos", poniendo el ejemplo del área del IAF, con una ejecución del 29 por ciento de su presupuesto, y de turismo, con menos del 20 por ciento.

En 2021 "queremos cambiar radicalmente esta inacción y transformar los retos industriales de Aragón" por la capacidad de este sector para "optimizar el tejido prodctivo, impulsar la creación de empleo y acabar mejorando la vida de las familias".

Contín se ha quejado de que "no hay proyectos innovadores, no hay grandes presupuestos, no hay propuestas de relevancia ni medidas de choque" porque hay una "falta de dirección" en el Departamento. Ha mencionado el caso de las cuencas mineras, donde "ni hay reindustrialización ni se le espera" y "la única realidad" es, ha dicho, el cierre de la Oficina de la Seguridad Social de Montalbán.

Ha propuesto fomentar desarrollar tecnologías "clave", elaborar un plan de infraestructuras industriales para la provincia de Teruel, dialogar con las cámaras de comercio y mejorar las exenciones y beneficios fiscales para emprendedores y autónomos.

También ha pedido mejorar la productividad de las pymes "con un entorno institucional seguro y predecible", crear un plan de atracción de inversiones deslocalizadas y otro para el relevo empresarial, así como recortar "el clientelismo", despolitizar la Administración y reducir el número de altos cargos.

HACIENDA

Por su parte, Carmen Susín ha afirmado que "sin unas cuentas públicas saneadas y sostenibles, una economía fuerte y medidas capaces de revitalizar el tejido productivo, difícilmente podremos poner en marcha medidas sanitarias, sociales o educativas".

Ha apostado por destinar los fondos extraordinarios y las entregas a cuenta "a las personas, las familias, los autónomos, los emprendedores, el tejido productivo aragonés", que son "quienes están sufriendo las consecuencias de la pandemia" y no dedicarlos a "rescatar las maltrechas cuentas del Gobierno de Aragón". Ha abogado por implementar medidas de alivio fiscal.

Susín ha exigido al Gobierno de Aragón que el déficit de la Comunidad para 2021 no supere la referencia del 2,2 por ciento del PIB fijada por el Ministerio de Hacienda porque "debe primar, sobre todo, el sostenimiento de los servicios públicos, la recuperación económica y el apoyo directo a los aragoneses, y después las maltrechas cuentas de la DGA" porque "estos fondos no vienen a rescatar al Gobierno de Lambán, sino a rescatar a los aragoneses".

Ha dicho que Aragón arrastra un déficit de 300 millones de euros de 2019 "que no nos van a perdonar" y una deuda pública de más de 8.500 millones de euros. El PP, ha continuado Carmen Susín, velará porque los Presupuestos de 2021 contengan medidas de sostenibilidad y amortización de la deuda porque el PSOE "no puede hipotecar las futuras legislaturas a través del endeudamiento".