El PP de Aragón reivindica la trufa negra como "eje estratégico" para Teruel

Javier Rincón y Miguel Ángel Navarro en la visita al secadero de La Puebla de Valverde. - PP TERUEL

SARRIÓN (TERUEL), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Popular por Zaragoza, Javier Rincón, ha visitado la sede de la IGP Trufa Negra de Teruel en Sarrión (Teruel), donde ha puesto en valor el papel "decisivo, constante y determinante" del Gobierno del PP en Aragón para hacer posible el reconocimiento europeo de la trufa negra como figura de calidad, y cuyo registro fue publicado hace escasos días en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

La notificación como Indicación Geográfica Protegida (IGP) supone un hito histórico y un paso definitivo para uno de los productos más emblemáticos de Aragón y un sector estratégico en la provincia de Teruel. El candidato popular ha afirmado que "la IGP Trufa Negra de Teruel es el resultado de escuchar al sector, defender el territorio y trabajar con seriedad para que los productos de Aragón tengan el reconocimiento que merecen en Europa".

Asimismo, Rincón ha subrayado que este producto "supone un eje fundamental para la provincia de Teruel y la comarca de Gúdar-Javalambre, donde muchas familias viven del sector agroalimentario y del cultivo de la trufa", y ha añadido que los gobiernos del Partido Popular "siempre han creído en el sector trufero, desde el primer momento, y lo ha acompañado con hechos, no sólo con palabras".

ARAGÓN, LÍDER MUNDIAL EN PRODUCCIÓN DE TRUFA NEGRA

Aragón es el mayor productor mundial de trufa negra, superando a Francia en volumen global. La Comunidad cuenta con casi 11.000 hectáreas de plantaciones truferas, de las cuales más del 80% se concentran en la provincia turolense, especialmente en las comarcas de Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Jiloca.

Rincón ha recalcado que "la trufa negra no es solo un producto de excelencia; supone empleo, desarrollo rural y futuro para muchos pueblos de Teruel" y ha completado que "esto obliga a las administraciones a estar a la altura.

El Gobierno del PP lo ha estado y lo va a seguir estando". La trufa negra de Teruel es, además, uno de los grandes protagonistas de la nueva imagen de Aragón Alimentos 'Aragón Sabor de Verdad', la marca que agrupa y proyecta los productos agroalimentarios de excelencia de la comunidad en los mercados nacionales e internacionales.

VISITA AL SECADERO AIRE SANO

Posteriormente, Rincón ha llevado a cabo una visita por el secadero que Aire Sano tiene en La Puebla de Valverde (Teruel), donde se elaboran jamón y paleta bajo la DOP Jamón de Teruel.

Su secadero cuenta con una capacidad de hasta 400.000 piezas al año y una plantilla de 130 personas. Allí, Rincón ha puesto en valor que "las figuras de calidad son una inversión segura en empleo, en territorio y en prestigio. El Partido Popular lo tiene claro y por eso seguirá situando la agroalimentación en el centro de sus políticas", ha concluido.

