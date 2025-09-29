El PP centra sus propuestas en la defensa de Aragón y el impulso de su desarrollo económico y social

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha presentado este lunes las propuestas de resolución que el grupo parlamentario popular defenderá en el próximo Pleno y que giran en torno a dos bloques muy claros: defender Aragón y a los aragoneses, defender la igualdad entre españoles y exigir al Gobierno de España que deje de poner "freno" a las necesidades de la Comunidad, "todo por intereses partidistas", ha asegurado, y, por otro lado, defender las medidas sociales y económicas para que Aragón siga avanzando en prosperidad, en oportunidades y en la mejora de nuestros servicios públicos.

Ledesma ha afirmado que "no vamos a permitir que el gobierno de Sánchez y Alegría bloquee y perjudique a nuestra comunidad. Por eso, este grupo parlamentario va a exigir un nuevo modelo de financiación autonómica justo, atendiendo a las necesidades de los aragoneses y no al interés particular del independentismo ni al interés político de Pedro Sánchez para seguir en Moncloa y tapar la corrupción que le asola. Es la financiación y es el bloqueo incomprensible a todos los proyectos que necesita Aragón".

El portavoz popular ha hecho hincapié en que el gobierno de Sánchez debe cumplir con la ley de dependencia. "Exigimos la financiación al 50 por ciento de la dependencia como sí financian a Cataluña y al País Vasco. Exigimos que, de una vez por todas, las infraestructuras carreteras que llevamos décadas esperando sean una realidad", ha destacado.

Además, Ledesma ha explicado que el PP de Aragón va a hacer una defensa cerrada de nuestras infraestructuras hidráulicas "bloqueadas, ralentizadas por el Gobierno socialista de España. En Aragón no sobra agua, faltan infraestructuras, reiteramos nuestro rechazo a cualquier trasvase del Ebro y exigimos al gobierno el cumplimiento del Pacto del Agua, recuperar las obras que dejaron fuera en el último plan de Cuenca y además queremos que se rechace la propuesta de la CHE para reducir un 15 por ciento la dotación de agua para regadíos, un ataque a nuestro sector primario. Y queremos que de una vez por todas se firme un protocolo que permita actuar en la limpieza de barrancos y cauces, algo que como podemos comprobar es cada vez más necesario".

"Tenemos propuestas para que el Gobierno de la nación ejerza sus competencias en beneficio de los aragoneses y no en contra de nuestro futuro. Por eso, exigiremos la revisión inmediata de la planificación eléctrica para que Aragón reciba una asignación justa que no pongan en peligro nuestros proyectos estratégicos", ha avanzado.

Además ha reprochado el bloqueo de la movilidad de los aragoneses que a su juicio está haciendo el Gobierno de Sánchez con decisiones que juzga "incompresibles": "Deben dar una solución ante la eliminación de los avlo que condena a los aragoneses a trenes mucho más caros y deben garantizar la movilidad aérea y no ponerle trabas. Y también exigimos un giro radical ante la decisión de suprimir 151 paradas de bus en nuestro territorio, un castigo incomprensible a nuestro medio rural, como lo es que sigan sin aplicar el 20 por ciento de las ayudas al funcionamiento para Teruel, que volveremos a exigir", ha explicado.

IMPULSO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

El portavoz del PP ha remarcado el papel de impulso que tiene el Grupo Parlamentario Popular. "En nuestro papel de grupo de impulso es fundamental que nuestras propuestas de resolución recojan también esas medidas sociales y económicas que necesita Aragón para seguir avanzando en prosperidad, en oportunidades y en la mejora de los servicios públicos que es nuestro objetivo fundamental".

Por eso el PP presenta propuestas para seguir mejorando los servicios de emergencias, para asegurar que los aprovechamientos de los PIGAS vinculados a esos grandes proyectos que se están instalando en Aragón se destinen a vivienda; propuestas de apoyo al sector primario, rechazando esa propuesta de recorte de la PAC; iniciativas de apoyo a las familias y a la educación, avanzando con firmeza en la gratuidad del 0/3 e iniciando ya la concertación del Bachillerato.

"En definitiva, ha resumido Ledesma, llevaremos al Pleno de las Cortes esas propuestas que necesitan los aragoneses. El impulso y la fortaleza que necesita Aragón para seguir creciendo en empleo y en la calidad de nuestros servicios públicos, ese es nuestro objetivo y en eso se resumen nuestras Propuestas de resolución", ha concluido el portavoz del PP en las Cortes de Aragón.