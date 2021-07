El PP cree que la provincia de Teruel "está peor" porque "se han perdido tres años preciosos"

TERUEL, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y Senado, Alberto Herrero, Manuel Blasco y Carmen Pobo, han coincidido en afirmar que la provincia de Teruel "está peor", ya que "se han perdido tres años preciosos", ante la falta de nuevos proyectos.

Ante la puerta de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, los populares han realizado un balance del curso político, de la situación que vive actualmente la provincia y también nuestro país, en un año marcado por la crisis sanitaria y económica.

El diputado turolense, Alberto Herrero, ha destacado que el Partido Popular es la "única alternativa" a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Un hecho justificado en que se trata de una formación "de Estado y responsable" ante las difíciles circunstancias en las que se encuentra España y, por extensión, la provincia de Teruel.

Durante su análisis nacional, Herrero ha fijado las líneas y principios que ha promulgado el Partido Popular en las diferentes instituciones: "defensa nacional, libertad personal y responsabilidad individual, regeneración pública, defensa del estado de derecho y seguridad ciudadana, apuesta por la economía de libre

mercado, la propiedad privada, la igualdad de oportunidades, la vida, la familia y la sociedad del bienestar".

Todo ello le ha llevado a resaltar que el futuro de España, Aragón y Teruel "pasa por un nuevo gobierno del Partido Popular y de Pablo Casado". "Somos lo únicos que podemos darle una vuelta a la situación porque este gobierno le está saliendo muy caro a los ciudadanos, como se demuestra con el precio de la luz y con el infierno fiscal", ha agregado, resaltando a su vez que "son muchas" las reformas que necesita nuestro país y la provincia.

DESPOBLACIÓN, CONEXIONES DIGITALES, MINERÍA E INVERSIONES

El representante turolense en la Cámara Alta, Manuel Blasco, ha puesto el foco en cuatro de las áreas principales de interés de la provincia, como son la despoblación, las conexiones digitales, la minería y las inversiones. Haciendo un análisis de todas ellas ha lamentado que hoy Teruel se encuentre en peor disposición que hace tres años.

En materia de despoblación, Blasco ha cuestionado si el Gobierno social-comunista va a pensar en la España del interior a la hora de reindustrializarla con los fondos comunitarios. "¿De los 140.000 millones de inversión europea, cuál va a ser el plan de Sánchez para conseguirlo?", se ha preguntado al respecto.

Igualmente ha puesto dudas en materia de extensión de banda ancha, tras cumplirse tres años de la presentación del Plan 300x100 por parte del entonces presidente, Mariano Rajoy, en Teruel. El senador ha criticado que no se haya avanzado en la materia "a pesar de que el Gobierno del PP dejó dinero incluido en los presupuestos".

La realidad que viven las Cuencas Mineras turolenses y Andorra también ha sido citada por Blasco. Ha relatado que en 2018 el ministro Nadal "intentaba que la Central Térmica no cerrara de forma inmediata hasta que no hubiera industrias alternativas" y que el PSOE "decidió adelantar el cierre porque lo prioritario era eso". "Han pasado tres años y no hay ni convenio ni empresas", ha apostillado.

Por último, también ha puesto especial atención en materia de infraestructuras. Tal y como ha especificado, la variante de Alcorisa, la inversión de más de 330 millones de euros para el ferrocarril, la N-330 o el pantano de Santolea ya eran actuaciones diseñadas, planificadas y presupuestadas por el Partido Popular.

Ante ello se ha preguntado "qué proyectos ha propuesto el Gobierno socialista para el Ejecutivo que le sustituya".

COMPROMISO Y VOLUNTAD POLÍTICA

Como una prueba evidente de su "falta de compromiso y voluntad política", ha sintetizado Carmen Pobo el trabajo que ha realizado el Gobierno central desde el inicio de su mandato y muy especialmente en el presente ejercicio, poniendo como exponente de ello la falta de avances en la reindustrialización de Andorra.

En ese sentido, ha apuntado lo siguiente: "Me canso de preguntar cuándo se firma el Proyecto de Transición Justa porque después de dos años todavía no lo han hecho, lo que supone un engaño y un

fraude a los ciudadanos de Andorra y de las Cuencas Mineras".

La senadora ha mencionado algunas de las propuestas que han presentado en todo este año en defensa de la provincia de Teruel. En ellas han abordado cuestiones como la situación de Andorra y la comarca, el ferrocarril, las infraestructuras de transportes, las reivindicaciones de la Guardia Civil, la realidad del centro penitenciario, la convocatoria de plazas de funcionarios, la situación de los regantes de la Cuenca del Guadalope, la presa de los Toranes o el cuartel de Utrillas.

En todas las preguntas formuladas ha echado en falta respuestas, aunque ello no va a evitar que el PP "siga planteando iniciativas que importan a Teruel". Su labor política va a estar centrada en "impulsar a esta provincia", para lo que ha exigido "concreción y proyectos que apuesten por nuestro territorio".