El PP critica al PSOE de Ranera por anteponer sus intereses y del "Sanchismo" al cercanías Zaragoza-Huesca

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha lamentado que la portavoz socialista, Lola Ranera, "haya vuelto a demostrar que no piensa en las necesidades de Zaragoza ni en los zaragozanos para estar conectados con Huesca mediante el cercanías, sino únicamente en sus guerras internas y en ganarse la confianza de la ministra Pilar Alegría para que el Sanchismo la mantenga en el poder".

El portavoz de los 'populares', Ángel Lorén, ha criticado que el PSOE se haya "alineado" con Zaragoza en Común (ZEC) para "bloquear" una declaración institucional, que "únicamente buscaba mejorar la calidad de vida" de miles de ciudadanos que se desplazan a diario entre Zaragoza y Huesca, ya sea por motivos laborales o familiares.

La propuesta pretendía expresar el rechazo del Ayuntamiento de Zaragoza a la decisión del Gobierno de España de descartar la ampliación del servicio de cercanías entre ambas capitales aragonesas, una medida que supondría un "paso atrás" en la vertebración territorial de Aragón.

"Lo que se pedía era sentido común y compromiso con la capital de Aragón, con los que vivimos en ella y con los que trabajan en Zaragoza, no una declaración partidista. Pero el PSOE de Ranera ha preferido votar con ZEC antes que defender a los zaragozanos que cada día sufren un servicio ferroviario insuficiente y obsoleto", ha señalado Lorén.

CIFRAS

Desde el PP de Zaragoza han comentado que cada día circulan más de 5.000 vehículos entre ambas capitales, y que 1.400 personas viajan de Huesca a Zaragoza a trabajar y otras 1.600 lo hacen en sentido inverso. "Son cifras que reflejan claramente una realidad social y económica que el Gobierno central y el PSOE zaragozano prefieren ignorar. No se puede hablar de sostenibilidad ni de vertebración si se rechazan medidas que precisamente buscan ofrecer una alternativa al transporte por carretera", han insistido Lorén.

En rueda de prensa, ha alertado de que el PSOE zaragozano está más preocupado por sus "luchas internas entre lambanistas, sanchistas y los de Pérez Anadón", que por los "verdaderos" problemas de los ciudadanos. "En lugar de trabajar unidos por proyectos que mejoren la movilidad, la sostenibilidad y la cohesión territorial, el PSOE se dedica a disputarse cuotas de poder y a rendir pleitesía a Sánchez", ha añadido Lorén.

Ha recordado que la ampliación del servicio de cercanías entre Zaragoza y Huesca no solo es una demanda "justa y razonable", sino una "oportunidad" para impulsar la conexión entre las dos principales ciudades aragonesas, reducir el tráfico en la A-23 y avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible.

"Lo que ha hecho el PSOE es darle la espalda a Zaragoza y demostrar, una vez más, que su prioridad no es esta ciudad, sino sus intereses personales y políticos", ha concluido Lorén.

La declaración institucional, además de instar al Gobierno de España a revisar los estudios de viabilidad del servicio de cercanías e incrementar las frecuencias y la calidad del servicio actual, pedía que Zaragoza y Huesca contaran con las mismas oportunidades de movilidad e inversión que otras comunidades autónomas.