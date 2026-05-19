El PP denuncia que tras la imputación de Zapatero "la situación del PSOE es insostenible" y exige elecciones generales

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha manifestado hoy que "la estupefacción por lo que está ocurriendo en el PSOE parece no tener límites" y que la situación de este partido es "insostenible" tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Se convierte en el primer presidente de la historia de España imputado por supuestos cargos de blanqueo, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, ha señalado Marín, "con registros en su despacho, en la empresa de sus hijas, etcéterala situación del PSOE es insostenible".

La parlamentaria popular ha continuado diciendo que "no es un socialista cualquiera, es expresidente del Gobierno de España y cabeza de cartel en la defensa del sanchismo. Es referente del PSOE nacional y del aragonés", ha afirmado, subrayando que fue "la estrella invitada al congreso de Pilar Alegría, quien ha mostrado siempre una estrecha relación con él".

En este contexto, la portavoz ha denunciado que "parece que sí lo es, un referente en las numerosísimas tramas de corrupción que asolan al partido que hoy por hoy lidera el Gobierno de España". "El PSOE tiene a un expresidente imputado; a dos ex secretarios de Organización acusados, Ábalos y Cerdán, que están o han estado en la cárcel; a la mujer del presidente del Gobierno procesada, al borde del banquillo, y al hermano de Pedro Sánchez juzgado, a la espera de sentencia".

"Basta ya", ha reclamado. "Esta situación no se sostiene ni un minuto más". Ana Marín se ha dirigido directamente al PSOE-Aragón y a su secretaria general: "Deben alzar la voz, deben exigir a su partido el fin de todas estas tramas de corrupción y la asunción de responsabilidades".

Asimismo, ha advertido que "ya no caben más ataques ni a los medios de comunicación, ni a los investigadores, ni a los jueces" y ha insistido en que "ahora es el momento de la responsabilidad.

Para Marín, "lo único que cabe es la convocatoria de elecciones generales" y ha reclamado que "así debe exigirlo el socialismo aragonés si le queda algo de esa voz propia y esa dignidad de la que en otros momentos han hecho gala".