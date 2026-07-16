El PP exige a Bolaños una rectificación inmediata en el recorte de nuevas plazas judiciales que corresponden a Aragón

La portavoz adjunta del PP, Elena Allué. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Elena Allué, ha exigido hoy al ministro de Justicia, Félix Bolaños que rectifique, de manera inmediata, su decisión de conceder 7 nuevas plazas judiciales a Aragón, ya que supone un recorte y un trato discriminatorio hacia los aragoneses. Además, ha recordado que todos los informes técnicos avalaban la necesidad de más plazas, por lo que ha exigido al ministro que dote a Aragón de las 11 nuevas plazas judiciales que estaban previstas.

La portavoz adjunta del PP ha afirmado que el Gobierno de Sánchez tiene la oportunidad de rectificar una decisión injusta y discriminatoria con Aragón. "Si no lo hacen llevaremos el tema al Pleno de las Cortes y pediremos la reprobación de Félix Bolaños por perjudicar deliberadamente a Aragón y por romper el principio de igualdad que debe presidir el reparto de los recursos públicos. No vamos a permitir que Pedro Sánchez siga utilizando Aragón como el territorio al que siempre se le puede recortar sin consecuencias".

Allué ha apuntado que Aragón es la comunidad más perjudicada y nadie ha explicado todavía por qué. "Las cargas de trabajo siguen igual de duras, no han cambiado. No lo ha pedido ningún órgano judicial, al contrario, la asignación de solo 7 nuevas plazas se aleja incluso de las necesidades técnicas que previamente había identificado el CGPJ. Contradicen meses de trabajo del CGPJ, del propio Ministerio, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de los profesionales que conocen perfectamente las necesidades reales de nuestros juzgados".

La portavoz adjunta del PP ha criticado el silencio cómplice del PSOE de Aragón y de su secretaria general, Pilar Alegría, que ante un nuevo ataque del Gobierno de Sánchez a los aragoneses permanece callada y sigue sin defender los intereses de los aragoneses.

La parlamentaria popular ha afirmado que ni el Gobierno de Jorge Azcón ni el PP van a permitir este agravio, "los aragoneses necesitan una justica ágil y con los medios suficientes. Algo que parece no entender el PSOE, para ellos lo importante es atacar a la Justica y a los jueces, también prefieren una justicia lenta que no resuelva las decenas de causas por corrupción que tienen pendientes", ha concluido Elena Allué.