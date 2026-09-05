El PP exige en Bruselas que España cumpla los requisitos de la red ferroviaria transeuropea en el tramo Teruel-Sagunto

Borja Giménez Larraz es eurodiputado del PP. - PP.

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha elevado una pregunta a la Comisión Europea para instar a que revise el Estudio Informativo presentado por el Ministerio de Transportes en el que se presentan varias soluciones para la construcción de la infraestructura ferroviaria en el tramo TeruelSagunto, incluido en el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Este tramo pertenece a la red básica transeuropea y debe desarrollarse conforme a los requisitos de la RTE-T, entre ellos la electrificación y la capacidad necesaria para el transporte de mercancías y trenes de 740 metros.

Además, la Comisión Europea dijo en 2024 que Teruel-Sagunto estaba previsto para velocidades mínimas de 160 kilómetros por hora para pasajeros y 100 kilómetros por hora para mercancías.

Sin embargo, el Estudio Informativo de 2026 del Gobierno de España proyecta una vía única de 100-140 kilómetros por hora y ni siquiera menciona el Reglamento (UE) 2024/1679 que lo rige ni analiza la conformidad con sus requisitos. Por eso, el PP pide a Bruselas que determine si España está incumpliendo la normativa europea.

UNA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO

El PP europeo lamenta que el Ministerio de Transportes haya descartado las alternativas de doble vía y altas prestaciones, así como otras soluciones intermedias de doble vía convencional. Todas las alternativas planteadas mantienen una misma concepción: vía única, ancho ibérico sobre el corredor actual y velocidades de 100-140 kilómetros por hora. La solución seleccionada provisionalmente es, además, la de menor inversión.

"¿Por qué el Ministerio elige la opción más barata cuando estamos hablando de una infraestructura que debe servir a Teruel durante las próximas décadas?", ha señalado el eurodiputado aragonés Borja Giménez Larraz. "Sánchez no quiere invertir en el crecimiento de Teruel, esa es la realidad", ha afirmado el eurodiputado.

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Teruel y Aragón llevan más de 20 años reclamando una infraestructura ferroviaria del siglo XXI que permita vertebrar el territorio y conectar de forma competitiva el interior de Aragón con Cantábrico y el Mediterráneo.

"Podemos estar hablando del golpe de gracia a una reivindicación histórica para todos los aragoneses", ha asegurado Giménez Larraz. El eurodiputado ha reiterado su compromiso por seguir defendiendo esta reivindicación desde el Parlamento Europeo y trabajando para que los turolenses no se vean relegados en las grandes inversiones de infraestructuras.

"No pedimos privilegios, pedimos algo muy sencillo: que se cumpla la normativa europea y que Teruel y Aragón tengan un ferrocarril competitivo", ha recordado Borja Giménez Larraz.

El PP europeo se movilizará en todos los niveles para defender la competitividad logística, la movilidad de los viajeros y la cohesión territorial. "Teruel no puede quedarse atrás", ha remarcado el eurodiputado aragonés.

PUNTOS PRINCIPALES DE LA PREGUNTA A LA COMISIÓN EUROPEA

La pregunta a la Comisión Europea plantea dos cuestiones primordiales. En primer lugar, el eurodiputado cuestiona si el Gobierno de España está cumpliendo con los requisitos de la RTE-T y si el Estudio Informativo resulta compatible con la posición expresada por la Comisión en su respuesta de 2024.

En segundo lugar, pregunta cuáles serían las medidas o procedimientos de infracción que podría adoptar la Comisión frente al Gobierno de España en caso de que el Estudio Informativo no garantice las prestaciones exigibles para el tramo Teruel-Sagunto.

Con esta pregunta a la Comisión, el PP en el Parlamento Europeo reafirma su compromiso con la cohesión, la vertebración de Aragón y la lucha contra la despoblación.