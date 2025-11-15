PP exige al Gobierno que asegure la devolución de las obras de Sijena ante las "maniobras dilatorias" de la Generalitat

Archivo - Un hombre fotografía las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado exige al Gobierno, a través de una moción, que será debatida y votada en el próximo Pleno de la Cámara, el del próximo miércoles 19 de noviembre, cumplir su "obligación de ejecutar las sentencias judiciales firmes" y proceder a "la devolución inmediata de las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena a su legítimo propietario, que es Aragón".

"Adoptar todas las medidas necesarias, en coordinación con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Ministerio de Cultura y la Generalitat de Cataluña, para proceder sin más dilaciones a la devolución inmediata de las tres pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena (Huesca) a su legítimo propietario, en cumplimiento estricto de las sentencias judiciales firmes", cita textualmente la moción de los populares en el Senado, en su segundo epígrafe.

En su primer punto, la iniciativa del GPP que se votará y previsiblemente se aprobará con la mayoría de los populares en el próximo Pleno de la Cámara, pide también al Gobierno "denegar de plano al Museo Nacional de Cataluña el informe técnico solicitado al Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Cultura".

En el tercero y último de los puntos de la moción, el PP exige al Ejecutivo de Sánchez, "ejercer, en el caso de que la Generalitat de Cataluña persista en las maniobras dilatorias o en el incumplimiento de la resolución judicial, las competencias que corresponden al Gobierno de España para garantizar la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo, incluyendo la aplicación de lo previsto en la Constitución, la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley Orgánica del Poder Judicial".

La moción del GPP recuerda que las pinturas murales del Monasterio de Sijena, tras el incendio de 1936 durante la Guerra Civil, fueron trasladadas al entonces Museo de Arte de Cataluña, hoy Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Tras ello, recalca que La Generalitat ha intentado atribuirse la propiedad, sin título jurídico válido que ampare dicha posesión y la cuestión ha sido objeto de una extensa batalla judicial, "resuelta en favor del Monasterio de Sijena y de Aragón en múltiples instancias, con sentencias claras y contundentes".

La última, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 13 de febrero de 2025, que "declara de forma firme la titularidad aragonesa de las pinturas murales de la sala capitular y ordena su inmediata devolución".

MANIOBRAS DILATORIAS DE LA GENERALITAT Y PASIVIDAD DEL GOBIERNO

La portavoz del GPP en el Senado, Alicia García expone que, pese a la firmeza de estas resoluciones, la Generalitat ha seguido desplegando "maniobras dilatorias, incluso personándose en la fase de ejecución para impedir la entrega material de los bienes".

"Estas prácticas suponen un abierto desafío al Estado de Derecho y vulneran el artículo 118 de la Constitución Española y el Gobierno de España no puede permanecer pasivo", explica Alicia García, quien exige Sánchez que "deje de hacer oídos sordos a la Justicia y cumpla con los mandatos judiciales".

"Sánchez ha entrado en pánico porque el pacto Frankenstein se deshilacha y ha puesto la máquina de cesiones al independentismo a pleno rendimiento, aunque eso suponga llevarse por delante decisiones judiciales y obviar lo que dicen los tribunales de Justicia", apostilla la portavoz popular.