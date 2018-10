El PP exige a Sánchez pedir al TC la suspensión cautelar del artículo 14 de la Ley de capitalidad de Zaragoza

Publicado 06/08/2018 12:33:33 CET

ZARAGOZA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PP, María Navarro, ha exigido que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solicite de forma expresa al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar del articulo 14.1.U de la Ley de capitalidad por "inconstitucional".

"Solo se puede suspender si el presidente solicita al TC, de forma expresa, que se suspenda la vigencia y aplicación del articulo 14.1.U, si no no tiene efectos al funcionamiento de la institución el recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de Ministros decidió presentar el pasado 3 de agosto".

En rueda de prensa, María Navarro ha dicho que el PP "se alegra" de que el Gobierno del PSOE presente un recurso ante el TC, pero si se acompaña de la suspensión de la efectividad inmediata del artículo, porque "solo así se solucionará el problema del Ayuntamiento".

En este sentido se ha referido a que el Gobierno municipal de ZEC se acogió el pasado mes de febrero a la interpretación del citado artículo para cambiar la representación en las sociedades municipales pasando a tener la mayoría en lugar de mantener la proporcionalidad del pleno.

"El PP es el que más ha defendido la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 14 y sino se solicita suspensión cautelar no sirve de nada", ha augurado. Ha asegurado que de haber seguido el Gobierno de Rajoy se habría recurrido al TC.

"En febrero tras aplicación del articulo 14 cuando nos echaron de todas las sociedades, el Justicia de Aragón dijo que los órganos de administración de las sociedades tendrían que ajustarse a la representación democrática y estar representados en proporcionalidad como en el pleno".

Navarro ha precisado que el acuerdo del Consejo de Ministros de recurrir al TC el citado artículo "no está publicado, no somos conocedores de si se ha solicitado o no la suspensión y por eso hay que ser prudentes".

Enfática ha dicho que "el PSOE tiene en su mano aplicar la ley y respetar unas normas de juego por encima de las ideologías". Ha expuesto que la Ley de capitalidad al estar pactada por el PSOE y Podemos "entiendo que ahora les escueza el que tengan que declarar un artículo inconstitucional, pero con la ley en la mano se va a todos los sitios".

María Navarro ha dejado claro que el PSOE es el "único competente que puede devolver la democracia al Ayuntamiento" y ha confiado en que se haya pedido la suspensión cautelar, ya que el PP ha hecho todo lo que esta en sus manos para allanar la petición de esa suspensión".