El PP de Huesca critica el "alarmismo sanitario" del PSOE con declaraciones "tergiversadas"

El PP de Huesca ha acusado al secretario general de los socialistas altoaragoneses, Fernando Sabés, de practicar el "alarmismo sanitario" por unas declaraciones "deliberadamente tergiversadas" y de "evasión de la propia responsabilidad", en las que afirmaba que la sanidad pública en la provincia "está colapsada" y responsabilizaba de ello al presidente autonómico, Jorge Azcón, además de exigir la apertura del Centro de Salud Perpetuo Socorro de la capital oscense.

El presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, ha recordado que el nuevo Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca ha sido construido según los plazos previstos y abrirá en las próximas semanas una vez que complete su equipación.

"Sabés está empleando una retórica puramente electoralista que, una vez más, busca promover la crispación y trasladarla a los vecinos", ha afirmado Oliván.

El líder de los populares oscenses ha contrapuesto de esta forma la "diligencia" del Gobierno de Aragón a la "inacción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha reprochado que haya "declinado" realizar las mejoras necesarias en un edificio que es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social.

"No tiene sentido destinar recursos a mejorar solo una parte de un edificio que presenta problemas de accesibilidad y deficiencias estructurales, que comprometen la seguridad de pacientes y profesionales", ha agregado Oliván, reprochando a Sabés que no hable de ello "en un cinismo difícil de excusar".

"Si el PSOE considera que se debería haber actuado en este centro, instamos a sus representantes a dirigirse al Gobierno de Sánchez para reclamar las mejoras necesarias", ha añadido.

ACTUACIONES REALIZADAS

Por otro lado, ha destacado que, en el último trimestre de 2025, el Gobierno autonómico ha llevado la última tecnología a 117 centros de salud en Aragón, incluyendo los tres centros urbanos de Huesca, con el objetivo de incrementar la capacidad de resolución, reduciendo las derivaciones innecesarias y los tiempos de espera para obtener resultados diagnósticos básicos.

Para ello, el centro de salud Perpetuo Socorro ha sido dotado con dos módulos, de los cuales uno es para realizar espirometrías y evaluar la función pulmonar, y otro para realizar electrocardiogramas, ha precisado. Además, los centros de salud Fidel Pagés y Pirineos han recibido, cada uno, un módulo para espirometrías.

Oliván ha reivindicado también otros "avances" en la atención sanitaria en el Alto Aragón, como la provisión de plazas en el sector sanitario de Huesca, donde se han fidelizado nueve especialistas en los últimos dos años, ocho de ellos en el Hospital San Jorge y otro en el centro de salud de Biescas.

Asimismo, se han convocado 30 plazas de difícil cobertura para el Hospital San Jorge, distribuidas en 24 en el Hospital Universitario San Jorge, tres en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros y otras tres en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

Ha indicado que, a 30 de noviembre de 2025, el centro hospitalario oscense contaba con 1.706 profesionales, lo que supone un incremento de 84 trabajadores --4,92%-- respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en Atención Primaria la plantilla ha aumentado en seis profesionales, un 1,15%.

"Sabés se equivoca al intranquilizar a la población porque enfrenta su retórica de enfrentamiento a los hechos objetivos", ha concluido.