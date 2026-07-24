El PP indica que "Aragón no rechaza fondos para la climatización de las aulas, ahora a ver si el dinero llega"

María José Vicente, diputada del PP. - GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes, María José Vicente, ha rechazadolos bulos del PSOE con respecto a los fondos para climatización de centros públicos y ha dejado claro que Aragón no ha rechazado esos fondos, "ahora está por ver si llegan, porque el Gobierno de España se caracteriza por prometer dinero que luego nunca llega".

Vicente ha sido muy crítica con el portavoz socialista de Educación, Jorge Pastor, "que ha vuelto a demostrar que es un demagogo y un mentiroso. Tenía la oportunidad de corregir la mentira de ayer difundida por Pilar Alegría, esa que decía que Aragón había rechazado los fondos. No lo ha hecho". Además, ha afeado a Pastor que no diga la verdad sobre el motivo de la puesta en marcha de ese fondo por parte del MITECO

"Esos fondos los ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Energética porque los 200 millones que prometió su jefa, la señora Alegría, siendo ministra de Educación en 2022 no llegaron, ni en el 2022 ni en el 2023, ni en el 2024 ni en el 2025".

La portavoz adjunta del PP ha recordado que "no es la primera falsedad vertida en rueda de prensa por Jorge Pastor que todavía no ha pedido perdón por decir que el Gobierno del PP había climatizado el despacho del presidente de Aragón cuando lo había hecho el gobierno del PSOE del señor Lambán. Él sabrá el fango en el que se quiere mover. Lo que está claro es que el señor Pastor y la señora Alegría se mueven bien en el fango y en las excusas. Son alumnos aventajados de Pedro Sánchez o del señor Rodríguez Zapatero y sus joyas".

La diputada popular ha dejado claro que el Gobierno de Jorge Azcón va a seguir trabajando en la climatización de las aulas. "Algo que no hizo el PSOE en sus ocho años de gobierno. El Gobierno de Aragón va a seguir con los planes de climatización, va a seguir trabajando por la educación pública de nuestra Comunidad. Al PSOE le dejamos la función que han elegido, seguir en el fango, los escándalos, los bulos".

Ha finalizado diciendo que "propuestas de los socialistas no podemos esperar ninguna, búsquedas de enfrentamiento, respaldo a los presuntos corruptos y demagogia toda".