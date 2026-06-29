El PP insta a Alegría a reclamar al Gobierno central "la deuda histórica" que tiene con Aragón en materia de dependencia

La diputada del PP en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar. - PP CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Desregularización y Bienestar Social del PP en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha instado a la portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Pilar Alegría, a "dejar de mentir" y reclamar al Gobierno central que pague a Aragón la "deuda histórica" que mantiene en materia de dependencia.

"El cinismo de Pilar Alegría hoy ha tocado techo, saca pecho porque dice que su Gobierno nos va a dar 146 millones de euros más para la dependencia. Vamos a recordar a la señora Alegría la verdad, porque de sus mentiras estamos ya más que acostumbrados pero las cifras deberían producirle sonrojo", ha expresado Susana Gaspar.

Así se ha expresado Gaspar este lunes en rueda de prensa, después de que la socialista Pilar Alegría haya registrado una Proposición de Ley en la que reclama mejoras para el sector de la dependencia y los cuidados en Aragón y haya recalcado que el Gobierno de España ha aprobado "la mayor transferencia en dependencia en servicios sociales de toda la historia y a Aragón le corresponden 146 millones de euros entre 2026 y 2027.

En este sentido, la portavoz de Desregularización y Bienestar Social del PP ha apuntado que el Gobierno de España se ha negado "sistemáticamente a cumplir la ley y financiar el 50 por ciento de la dependencia", como sí se comprometió con el País Vasco y Cataluña.

Además, el propio ministro del ramo, Pablo Bustinduny, "reconoció en 2024 que había un déficit de 600 millones de euros en materia de dependencia por la falta de Presupuestos Generales del Estado", ha comentado Susana Gaspar.

DEUDA DE MÁS DE 1.200 MILLONES

"Seguimos sin presupuesto, así que la deuda sigue aumentado, el Gobierno de Pedro Sánchez debe a Aragón más de 1.200 millones de euros en materia de dependencia, les pongo como ejemplo la deuda acumulada de los años 24 y 25; 600 de 2024 y otros 600 de 2025", ha señalado Gaspar.

"Hoy Pilar Alegría viene a sacar pecho y hacerse fotos. Y nosotros le preguntamos por qué no reclama a su Gobierno de España los millones que nos debe a Aragón en dependencia. Ese anuncio de la dependencia sabemos todos por qué se hizo, una nueva huida hacia delante para intentar tapar la corrupción que les asola, pero sabemos en qué se quedan sus promesas, en nada, sin presupuestos, sin rigor, sin criterios claros, pura propaganda", ha anotado Gaspar.

Ha añadido que "si se preocupase de verdad por el sector de los cuidados, lo que debería haber hecho en ese Comité Federal del sábado era reclamar lo que nos deben, en servicios sociales, en infraestructuras, pero no, eligió ponerse al lado de los que apoyan la corrupción".

Frente al cinismo del PSOE, Gaspar ha asegurado que el Gobierno de Aragón PP-Vox "vamos a seguir trabajando por resolver los problemas de los aragoneses y seguiremos reclamando una financiación adecuada para la dependencia, que cumpla la ley, seguiremos mejorando las condiciones del sector de la dependencia, mejorando los tiempos de atención a la dependencia, incrementando plazas, mejorando la financiación y las condiciones de sus trabajadores porque esa es la mejor manera para mejorar las prestaciones y los cuidados de los aragoneses, y por supuesto, atender a quienes nos cuidan".

LA MEJORA DE LA DEPENDENCIA HOJA DE RUTA DEL GOBIERNO

Además, la diputada del PP ha recordado que la mejora de los servicios sociales, y especialmente la dependencia, ha sigo una hoja de ruta del Gobierno PP-Vox.

Ha aludido a las primeras decisiones del Gobierno PP-Vox en el año 2023, que han permitido aumentar el presupuesto para servicios sociales, revalorizar el precio plaza, incrementar el número de equipos valoradores para agilizar las resoluciones de los expedientes, aumentar el número de plazas en residencias y terminar con la práctica de topar las entradas al sistema que practicó el PSOE durante sus ocho años al frente del Ejecutivo autonómico.

Estas "medidas de gestión han dado resultado" y Aragón "es la tercera comunidad autónoma que menos tarda en resolver la dependencia, 126 días, tenemos más beneficiarios y prestaciones que nunca, más de 50.000 dependientes atendidos y cerca de 60.000 prestaciones", ha precisado.

Por ello, "no podemos consentir la hipocresía que está demostrando el PSOE a la hora de hablar de dependencia, los mismos que en el año 2021, por ponerles un ejemplo, redujeron el presupuesto en 8 millones de euros", ha señalado Susana Gaspar.

En la misma línea, Gaspar ha criticado que la Proposición de Ley registrada por el PSOE para aprobar un Convenio Colectivo Autonómico procede de "los mismos que durante sus ocho años de gobierno no pusieron en marcha ningún tipo de medida que mejorara las condiciones laborales de ningún colectivo, porque, según ellos mismos, eran materias que debían recogerse en convenios colectivos y la administración, el Gobierno de Aragón no podía interferir en las negociaciones colectivas porque correspondían única y exclusivamente a los representantes de los trabajadores y las empresas".

"¿Y ahora que están en oposición dicen que el Gobierno de Aragón sí que puede interferir en la negociación colectiva? Esto cuando menos se llama cinismo", ha concluido Susana Gaspar.