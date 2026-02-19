El PP llevará al pleno de Zaragoza su condena a la concesión de semilibertad al exjefe de ETA 'Txeroki': "Es indigno"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha tildado de "irrespetuoso e indigno" que se conceda un régimen de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', por lo que ha anunciado que llevarán una moción al próximo pleno con el objetivo de que las distintas formaciones manifiesten su opinión y "den la cara".

Ángel Lorén ha ofrecido una rueda de prensa este jueves, acompañado por la concejal delegada de Víctimas del Terrorismo, Ruth Bravo, para informar de que los 'populares' llevarán este asunto al pleno municipal por una cuestión "moral y de principios", algo, ha continuado, "que le falta a Pedro Sánchez", contra quien ha cargado por mantener acuerdos con Bildu y ceder a sus "chantajes" para mantenerse en La Moncloa.

'Txeroki' "no es un preso ni un asesino cualquiera", sino que acumula más de 370 años de prisión por múltiples delitos de terrorismo, ha advertido Lorén, recordando que fue jefe del aparato militar de la banda terrorista y "está vinculado a algunos de los atentados más graves" de ETA.

Este episodio --concesión de semilibertad-- "no es un hecho aislado", sino "la consecuencia directa de una decisión política que comenzó con la cesión de las competencias en materia penitenciaria al Gobierno Vasco para sostener a una mayoría parlamentaria", ha expuesto Lorén, para añadir que "tiene efectos muy concretos: la flexibilización sistemática de las condenas de los que asesinaron en nombre de ETA".

De hecho, Ángel Lorén ha recalcado que "no consta una colaboración efectiva con la justicia ni una aportación real para esclarecer ningún tipo de asesinato pendiente", sin embargo, se le reconoce un régimen de semilibertad.

En este sentido, se ha remitido a la Ley Orgánica General Penitenciaria, que "es muy clara" y establece que "para que un condenado por terrorismo acceda a los beneficios penitenciarios debe abandonar expresamente la violencia, desvincularse de la organización, pedir perdón a las víctimas y satisfacer las responsabilidades civiles que sus actos, que sus delitos cometieron, y además una cuestión muy importante, que es colaborar activamente para esclarecer los delitos cometidos".

"Estamos viendo que estos requisitos no le sirven al inmoral de Pedro Sánchez", ha criticado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha considerado el "uso reiterado" del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario "una puerta trasera, un tercer grado encubierto, una vía de progresión sistemática para desnaturalizar el sentido de las condenas".

"Cuando las decisiones penitenciarias coinciden de forma sistemática con la necesidad de mantener una mayoría parlamentaria no hablamos de coincidencia, hablamos de una estrategia del señor Sánchez por mantenerse en el poder", ha afirmado Lorén.

ZARAGOZA ES UNA CIUDAD "HERIDA"

Asimismo, el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento ha argumentado que el del terrorismo "no es un debate lejano para los ciudadanos de Zaragoza" porque esta es una "ciudad herida por ETA", mencionando el asesinato del político Manuel Giménez Abad, el atentado de la Casa Cuartel o el de San Juan de los Panetes.

"Zaragoza sabe lo que es enterrar a sus muertos, lo que es el silencio tras la explosión y lo que es vivir marcada por el terrorismo", ha lamentado Ángel Lorén, para subrayar que el Ayuntamiento de la capital aragonesa "tiene la obligación moral de pronunciarse, de manifestar lo que pensamos ante los asesinos".

Por ello, llevar esta iniciativa al pleno "es un acto de respeto hacia todas las víctimas de España y hacia las que caminan cada día por nuestras calles". Ha defendido que las asociaciones que las representan "no piden revancha, no piden privilegios, solamente justicia, verdad, memoria y que se cumpla la ley".

"QUEREMOS FOTOGRAFIAR A LOS GRUPOS"

Por su parte, la concejal delegada de Víctimas del Terrorismo, ha señalado que el propósito de la moción es "fotografiar a todos y cada uno de los grupos municipales de este Ayuntamiento de Zaragoza, ver en qué posición y en qué situación están, si con los verdugos o con las víctimas, si con los asesinados o con los que han puesto una bomba lapa y han apretado un gatillo".