El PP pide explicaciones al concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, por portar pases falsos el día del pregón

Fotocopia de los pases falsos para acceder al balcón del Ayuntamiento de Zaragoza el dia del pregón de las fiestas del Pilar que portaba una acompañante del concejal del PSOE, Guillermo Ortiz - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 5 EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha pedido explicaciones al concejal del grupo municipal del PSOE, Guillermo Ortiz, por portar pases falsificados para acceder al balcón de la Casa Consistorial el día del pregón de las fiestas del Pilar, el pasado 10 de octubre.

Lorén ha contado que un informe oficial de la Oficina de Organización y Servicios Generales del Ayuntamiento de Zaragoza revela que el pasado 10 de octubre, durante el pregón de las fiestas del Pilar, el concejal socialista Guillermo Ortiz accedió al balcón de la sala de gobierno acompañado por otras tres personas.

Según el informe "se negaron a entregar los pases en el control de acceso" y una de las acompañantes del concejal "sacó varios pases del bolso y luego se dio la vuelta para que no se viera cuántos llevaba".

En rueda de prensa, Lorén ha recordado que el acceso al balcón "está limitado por seguridad y, desde hace unos años, se ha tenido un gusto absolutamente exquisito en mantener esas normas de seguridad para prevenir situaciones que se han producido en otras localidades".

Cuando al final entregaron los pases, los funcionarios comprobaron que eran distintos de los originales. "El papel, la tipografía y el tono verde no coincidían, faltaba el año, 2026, en la leyenda y el número además estaba duplicado. Tras comprobarlo con la persona que imprimió los originales la conclusión del informe es que este concejal y su acompañante portaban un número indeterminado de pases falsificados".

Lorén le ha afeado a Ortiz junto a sus acompañantes que "han puesto en peligro la seguridad de las personas que estaban en ese evento".

Ha insistido en que los pases se habilitaron por una razón de seguridad, ya que los balcones de la Casa Consistorial tienen un aforo máximo fijado por los técnicos precisamente para evitar accidentes, además en su momento los balcones fueron reforzados.

"JUGAR CON LA SEGURIDAD"

Para evitar situaciones de riesgo desde hace años se ha limitado el acceso y "todos los grupos siempre lo han entendido, han tenido unos pases determinados que se les entregan y nunca se había producido, hasta la fecha, una situación como esta", ha lamentado.

"Que un representante público hiciese una burda falsificación de un documento como este para acceder al balcón del Ayuntamiento de Zaragoza supone un grave riesgo, precisamente, para las personas que están debajo", en la propia plaza del Pilar.

"Tenemos un representante público que juega con la seguridad y exclusivamente para ver un pregón entre sus amigos y sus acompañantes. El gran problema es que si alguien es capaz de usar pases falsos para hacer algo así, ¿qué no hará en cuestiones de verdadera importancia?", se ha preguntado Lorén.

Esta actitud, ha dicho el portavoz del PP, "por desgracia no nos resulta ajena en el Partido Socialista y nos recuerdan esa imagen del propio Sánchez en sus primarias escondiendo las urnas detrás de una cortina".

También ha aludido a esa imagen que se ha visto en distintas grabaciones donde "los sobres en el Partido Socialista se van distribuyendo para llenar esas urnas a escondidas". Pero, en el caso de Zaragoza, "hemos visto cómo se juega con la seguridad", ha diferenciado.

Esta situación le ha llevado al PP a "denunciar que el deterioro moral del Partido Socialista ha llegado a ser insoportable" al argumentar que "cualquier cargo socialista hoy se siente legitimado para actuar incumpliendo la ley, cometiendo delitos o conviviendo con la corrupción".

En esta línea ha comentado que le resulta "difícil" de entender que "un jefe de una organización que ha vivido en saunas, que ha vivido de la prostitución, es normal que tenga parámetros éticos diferentes a cualquiera del resto".

"IMPUNIDAD"

"Cuando el jefe Sánchez o el jefe Zapatero han consentido la corrupción, han convivido con ella en todos sus niveles familiares y gran parte de la organización socialista está afectada por causas judiciales, la autoridad moral no existe. Cualquier cargo socialista hoy se siente legitimado para actuar con total impunidad y sin ningún tipo de vergüenza y eso es lo que está pasando dentro de la estructura del partido socialista que este tipo de prácticas para ellos deben entender que son corruptelas se toman como algo gracioso y simpático cuando realmente están demostrando de lo que son capaces".

"Pretenden --ha agregado Lorén-- justificar, además, todos los actos que realizan echando basura a los demás tratando de que los ciudadanos piensen que todos somos iguales, pero no es verdad no somos todos iguales y no pueden justificar sus vergüenzas y su comportamiento insultando y faltando el respeto a los demás".

A su parecer, el PSOE "ha hecho tanto daño a la sociedad" que ha aventurado que probablemente va camino de su "desaparición" como el Partido Socialista de Italia y Pedro Sánchez y todos aquellos que lo están sosteniendo son los "responsables" y "sin duda alguna tendrá que pagar por ello".

Ha argumentado que el PP "denuncia" estas "pequeñas corruptelas" porque son las que, en su momento, "justifican los grandes casos de corrupción".

Al respecto, ha relatado que "Sánchez empezó moviendo una urna que ponía detrás de una cortina y metiendo sobres en esa urna y ha acabado con el daño que está haciendo a todos los servicios público en España a todas las infraestructuras".

Ha alertado de que la sociedad española "se está acostumbrando a vivir en un país que no sólo no tiene presupuestos desde 2023, sino que se decide desde un Consejo de Ministros el día a día de todo y el destino de España" y ha apremiado a que esta situación "tiene que acabar ya".

SELECCIÓN DE PERSONAL

En la rueda de prensa, Lorén también ha replicado al concejal socialista Horacio Royo, que ha acusado a la alcaldesa, Natalia Chueca, de gestionar el Ayuntamiento "como su cortijo" tras designar a un ex asesor del PP como directivo en Zaragoza Deporte.

Lorén ha explicado que se trata de un funcionario de carrera que ha formado parte de "un proceso de selección" en el que el propio concejal ha participado desde las bases y ha visto todo el procedimiento.

"No entendemos que la colonización que ha hecho el Partido Socialista la quieran justificar insultando y faltando el respeto a los demás. En este caso a unos funcionarios de carrera que no han sido puestos a dedo como nos tiene acostumbrados el PSOE en las listas de todas las instituciones a las que ha colonizado", ha criticado Lorén.

La colonización de las sociedades es una "práctica socialista por la que España está pagando un precio en vidas y en credibilidad y no es extensivo al Partido Popular", ha diferenciado Lorén para recordar que desde el Consejo e Ministros se han designado "comisarios políticos de la izquierda que ha metido en la administración y cada día siguen apareciendo listados de decenas y decenas de cargos públicos que se han metido por el Partido Socialista en la Administración General del Estado y es absolutamente vergonzoso".

Asimismo, ha lamentado que el querer "tapar esa forma de actuar, esa falta de ética y ese comportamiento vergonzoso, faltando el respeto y a la credibilidad de los demás, debe tener un precio muy alto por parte de los ciudadanos".

Se ha mostrado partidario de que "sin ninguna duda" los ciudadanos tienen que conocer estas situaciones y prácticas y desde el PP tienen la "obligación de denunciarlo" porque "estas pequeñas corruptelas son las que en su momento justifican los grandes casos de corrupción".