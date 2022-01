El PP pide se incluya la tauromaquia en el Plan Estratégico Cultural de Aragón

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cultura del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha presentado este miércoles una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno de Aragón a incluir a la tauromaquia en ese Plan Estratégico. Desde el PP han destacado que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de Aragón y de España y la ley nacional de 2013 así lo recoge, por lo que es "incomprensible" que el Gobierno de Aragón haya dejado fuera del Plan Estratégico de Cultura a este sector

El diputado popular ha recordado que a finales de 2020, el Gobierno de Aragón presentó un informe sobre el estado de la cultura en nuestra Comunidad "y en ningún momento aparece la tauromaquia, lo que como poco es sorprendente. La tauromaquia debe ser protegida por las administraciones públicas, por todas ellas, también por el Gobierno de Aragón, que excluyendo al sector de ese plan estratégico lo que está haciendo es incumplir la ley".

Un actitud que para el portavoz de Cultura del PP es muy grave ya que un Gobierno "no puede decidir qué leyes cumple y cuáles no porque no le gusten. Es una ley plenamente en vigor y si el Gobierno no lo hace demostrará una vez más es un Gobierno sectario que margina u omite aquellas obligaciones legales que no le gustan", ha argumentado Ledesma, quien ha mostrado su confianza de que todas las fuerzas aragonesas "opten por cumplir la ley y respalden esta iniciativa en defensa de la tauromaquia y de que se difunda también en Aragón, como patrimonio cultural que es".