PP pide a Lambán "contundencia" ante la "excepcionalidad de sus exigencias" para hacer frente a la pandemia

ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha pedido al Gobierno de Javier Lambán que responda "con contundencia" ante la "excepcionalidad de sus exigencias". Así se ha referido a las restricciones presentadas este miércoles por el Ejecutivo autonómico para hacer frente a la propagación de la pandemia --los confinamientos perimetrales de las tres capitales de provincia este jueves y la entrada en nivel de alerta 3 de toda la región a partir del lunes--.

En una rueda de prensa en las Cortes, Ana Marín ha reconocido que la Comunidad está en una situación "muy complicada" debido al aumento de casos de coronavirus que se han registrado en los últimos días. Esto ha llevado al Gobierno de Aragón a tomar medidas "extraordinarias, duras, difíciles para la sociedad aragonesa y más difíciles para sectores concretos que se están viendo perjudicados directamente".

Ha asegurado que desde el PP entienden que se estén poniendo en marcha estas iniciativas, aunque ha defendido que estas restricciones deben ir acompañadas de "algún tipo de contraprestación" especialmente "en el ámbito económico" por "el perjuicio que en este sentido muchas de ellas provocan", por ejemplo, a la hostelería.

"El Gobierno de Lambán ha pedido a la sociedad aragonesa en los últimos días un esfuerzo especial, ayer con el confinamiento de las tres capitales de provincia y, a partir del lunes, con la entrada de todo Aragón en el nivel de alerta 3. Entendemos y apoyamos que se nos pida esa excepcionalidad, pero el Gobierno debe responder también a esa excepcionalidad".

De esta forma, ha manifestado que no cabe "de ninguna de las maneras" que el Ejecutivo exija pero, a cambio, "no ponga ninguna medida, por su parte, de su competencia, encima de la mesa". "Tiene que responder con contundencia, con medidas excepcionales, ante la excepcionalidad de sus exigencias".

UCI COLAPSADAS

Marín ha apuntado que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la región están "colapsadas" ante el aumento de ingresos por COVID-19. "Hoy sabemos que se están desviando los pacientes que requieren este tipo de cuidados a hospitales privados de nuestra Comunidad autónoma, especialmente al Hospital Quirón de la capital aragonesa".

"Hoy se han suspendido todas las intervenciones quirúrgicas que estaban programadas en el Hospital Miguel Servet, por ese colapso en las UCI, y, en el Hospital Obispo Polanco, a la falta de camas en las UCI se suma una falta de especialistas". Frente a ello, "el Gobierno de Lambán todavía no ha adoptado ninguna medida, salvo el traslado de pacientes, que solvente esa complicada situación que están viviendo nuestras unidades de cuidados intensivos".

En este punto, ha aseverado que esa deficiencia en las UCI es "un colapso" de la atención sanitaria que la Comunidad no se puede permitir "de ninguna manera". Además, ha asegurado que el Ejecutivo aragonés no está contando "toda la verdad".

Al respecto, ha detallado que en el cómputo global que el Gobierno hace de las camas de UCI en la Comunidad autónoma incluye las camas neonatales y pedriáticas, que "no son útiles para atender a los pacientes COVID". "Además, se están colocando cuatro camas de UCI en el espacio que los estándares marcan para una sola".

NINGUNA MEDIDA

Marín ha criticado que el Gobierno de Aragón no haya anunciado ninguna medida para solventar la situación: "Ha pedido a la población un esfuerzo extraordinario pero no ha adoptado ninguna medida extraordinaria en contraprestación a este esfuerzo, y eso es lo que el PP le pide hoy al Gobierno de Lambán".

Ha recordado que en marzo, con la primera ola de la pandemia, se habilitaron camas UCI en los hospitales, pero ahora con la cifra de contagios más alta de toda la pandemia "no se está haciendo nada". En este punto, le ha preguntado el Gobierno de Aragón las razones que están llevando a no habilitar más camas para atender a los pacientes.

"En el PP, siempre hemos tendido la mano al Gobierno, y lo seguimos haciendo. Hemos presentado numerosas iniciativas que no han escuchado, hemos solicitado que se habilitara una UCI en Alcañiz, única ciudad de Aragón que no tiene este servicios, y se nos ha dicho que no, y hoy vivimos una difícil situación. Hemos solicitado más ambulancias COVID, y se nos ha dicho que no".

De esta forma, ha alertado de que las provincias de Huesca y Teruel solo cuentan con una unidad COVID. Asimismo, ha lamentado que el Gobierno les haya negado información sobre los hospitales y que no se hayan tenido en cuenta las medidas que propusieron para paliar la situación de las listas de espera.

En esta línea, ha manifestado que, desde el PP, propusieron la habilitación de un hospital COVID en cada una de las provincias para "evitar la situación" que hay a día de hoy en la Comunidad, pero también a esa medida se les dijo que no.

DEJARSE AYUDAR

"Creo que es el momento de pedir al Gobierno de Aragón que se deje ayudar, que nos escuche, que actúe, intervenga y ponga medidas ya, para que entre todos seamos capaces de intentar que la situación tan dolorosa que estamos viviendo sea lo menos dolorosa posible". Ha apostillado que el PP sigue teniendo la mano al Ejecutivo.

Respecto al anuncio que hizo el Gobierno de Lambán de que podría poner en marcha 25 camas UCI en 24 horas, Marín ha explicado que aunque previsiblemente no sería una medida suficiente, dada la grave evolución que parece que tiene la pandemia, sí es algo que deberían hacer "ya, hoy". Además, han solicitado que se haga otro hospital de campaña en el Bajo Aragón Histórico.