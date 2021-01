PP pide a Lambán que escuche a los hosteleros y aplique medidas para ayudarles ante la crisis sanitaria

ZARAGOZA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Industria, Comercio y Turismo del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Juan Carlos Gracia Suso, ha pedido al Gobierno de Javier Lambán que escuche a los sectores de la hostelería y turismo y que aplique medidas para ayudarles ante la crisis económica que atraviesan, ocasionada por las medidas restrictivas de la pandemia.

En una rueda de prensa este viernes en las Cortes de Aragón, ha exigido a Lambán que "de una vez por todas" empiece a aplicar las medidas al sector de la hostelería recogidas en el Plan de Reactivación que presentó el PP.

"Comenzamos un nuevo año, 2021, y lo hacemos de la misma forma que acabamos el año anterior: nuevamente con rebrotes, con restricciones en la hostelería y sin turismo, algo que, además, está afectando notablemente a la temporada de invierno, a la temporada de esquí y, sobre todo, a todos los negocios que subsisten gracias a este deporte invernal", ha detallado Gracia Suso.

Ha expuesto que la pandemia que se inició en marzo y, prácticamente nueve meses después, no se ha avanzando "nada", más bien "al revés", ya que "el sector de la hostelería, el sector del turismo, siguen siendo los más afectados por las restricciones del Gobierno de Aragón".

"A día de hoy, podemos afirmar que lo único que ha cambiado en estos diez meses es que estas empresas están diez veces más endeudadas que en marzo. Además, a todo, ello, se une la incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos días, y es que, cuando parece que estos empresarios pueden coger un poco de aire, les vuelven a asfixiar con más restricciones".

Ha apuntado que muchos de ellos trabajan con productos perecederos, por lo que hacen sus compras cuando les permiten abrir y les obligan a cerrar "sin previo aviso". Como consecuencia, "en muchas ocasiones, tienen que tirar a la basura gran parte de los productos que han tenido que comprar".

"Al final esto es una auténtica ruina, así es imposible poder mantener cualquier negocio, es imposible mantener cualquier empleo en el sector de la hostelería o en el sector del turismo". En este contexto, ha considerado que el Gobierno de Aragón "mira para otro lado" y las ayudas "o no llegan o son ridículas".

Pero para Gracia Suso, "lo más grave de todo es que este Gobierno de Aragón no ha querido hablar con el sector, no ha querido acordar nada con la hostelería ni con el turismo, ni las restricciones ni las ayudas". Ha opinado que se trata de un Ejecutivo que "da la espalda a los aragoneses, que no está cerca de aquellos que más lo necesitan, y, lo peor de todo, es que estamos ante un Gobierno que no tiene la más mínima idea de cómo gestionar esta crisis".

El diputado del PP ha apuntado que "el mejor ejemplo" de "esta falta de capacidad para afrontar la crisis" se ha visto con la situación de las estaciones de esquí: "Primero dicen --desde el Gobierno-- que no se van a abrir, luego anuncian a bombo y platillo que sí que se van a poder abrir, y luego vemos que las estaciones de esquí no se abren y, además, se aplican confinamientos perimetrales en las tres provincias aragonesas".

Esto, ha continuado, es "un mazazo para todas las empresas, para todas las familias, para todos los asalariados cuya economía depende de este deporte invernal".

"TORPEZA"

"Sinceramente, creo que estamos ante un Gobierno que, cada día que pasa, muestra su torpeza para dotar de las medidas que son necesarias en cada momento, muestra su ineptitud total a solucionar los problemas que están derivandos de esta pandemia y, sobre todo, una indiferencia ante la grave situación que están sufriendo miles de familias aragonesas".

En este contexto, ha considerado que el Gobierno de Lambán genera, además, "incertidumbre" con cada una de las decisiones que toma y que están afectando "directamente" a una posible recuperación del empleo en la Comunidad autónoma. "La propia consejera de Economía --Marta Gastón-- reconocía los malos datos de paro de este mes de diciembre y los achacaba a la responsabilidad, a la situación que está sufriendo el sector de la hostelería".

Gracia Suso ha recordado que los hosteleros han salido a la calle a protestar por la situación porque "no aguantan más". Frente a esta situación, ha aclarado que el PP ha aportado soluciones y responsabilidad.

"Hemos sido constructivos, hemos sido fieles, hemos sido leales, hemos planteado diferentes iniciativas parlamentarias para ayudar a las familias que peor lo están pasando, especialmente para ayudar a aquellas familias que dependen de la hostelería y que dependen del turismo". Para poder hacerlo, ha recalcado que lo que han hecho ha sido escuchar a los afectados.

"Hemos presentado ayudas directas para el sector, por ejemplo, del turismo o del comercio, también hemos presentado ante las Cortes de Aragón un plan de rescate para el sector de la hostelería, que contenía unas medidas que, además, estaban consensuadas con el propio sector y que el Gobierno de Aragón, una vez más, no ha querido aprobar". También ha aprovechado para recordar que el comercio se encuentra en "una situación dramática" y se mantiene sin ningún tipo de subvención.

"Podemos decir que muchos comercios, a día de hoy, ya han cerrado sus puertas, también está pasando con muchas empresas del turismo, con muchos hosteleros que se han visto obligados a cerrar".

Desde el PP, ha agregado, ha intentado, "en todo momento", ayudar al Gobierno de Aragón "con ideas y con propuestas", pero este Ejecutivo "padece una profunda sordera, y una limitada capacidad para llegar a acuerdos con el Partido Popular y también con la sociedad aragonesa".

"Dentro de dos meses se cumplirá un año desde que se inició esta pandemia y muchas familias de Aragón están arruinadas, han perdido sus negocios y también su empleo. Por ello, lo que queremos exigir a Lambán es que de una vez por todas empiece a aplicar las medidas al sector de la hostelería recogidas en el Plan de Reactivación que presentó el PP".

Así, ha reclamado, entre otras cosas, que se prorroguen los ERTE --expedientes temporales de regulación de empleo-- durante el año 2021, que permita aforos en establecimientos hosteleros en el interior del 50 por ciento, que permitan un horario de cierre hasta las 22.00 horas, que se puedan aplazar los impuestos autonómicos y que hable con Madrid para que también puedan aplazar los impuestos estatales, que se aplique un IVA reducido y que se aprueben unas ayudas, a fondo perdido, acordes a las restricciones y ayudas a las que han sometido a la hostelería.

PRESUPUESTOS

El diputado del PP ha comunicado que, en el presupuesto que se ha aprobado recientemente, "prácticamente no hay ninguna medida, ninguna partida presupuestaria que permita vislumbrar un futuro próspero para todas estas familias".

"Es imposible con un presupuesto del año 2021 que es una copia del presupuesto de 2020 que se pueda ayudar a todos estos sectores estratégicos para que se pueda recuperar nuestra economía y nuestro empleo", ha precisado.

CUENCAS MINERAS

En otro orden de cosas, ha exigido al vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, que en enero de a conocer los 26 proyectos que entran dentro del plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

"La gente de las cuencas mineras no puede soportar durante más tiempo las mentiras y los engaños de este Gobierno y lo que quieren son soluciones y realidades", ha apostillado.