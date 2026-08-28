El PP pide el retorno, conforme a la UE, de los inmigrantes que entraron en Ceuta y reforzar la frontera con Marruecos

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una moción que defenderá en el pleno de septiembre en la que se que se exige al Gobierno de España que proceda al retorno de los inmigrantes que el pasado 30 de julio entraron en Ceuta "que no tengan derecho a permanecer en España, de acuerdo con la Unión Europea".

El texto de la moción reclama también que "se exija a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos de cooperación y que la frontera quede reforzada, de manera permanente, con todos los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios".

Asimismo, se insta al Gobierno de España que "mantenga todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad" en la Ciudad Autónoma de Ceuta y que "ejerza plenamente sus competencias en control de fronteras, inmigración, seguridad y relaciones internacionales".

La moción incluye en su inicio que Zaragoza, a través del pleno municipal, exprese de "manera inequívoca" su solidaridad con Ceuta y reconozca el trabajo de quienes están sosteniendo la ciudad, ha expresado el portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza.

"Reafirmamos algo que no debería de admitir discusión para ninguna fuerza política democrática. Ceuta y Melilla son España, su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende", ha enfatizado Mendoza.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo municipal del PP ha trasladado a el apoyo y solidaridad de Zaragoza a los ceutíes, a sus instituciones, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios especialmente a todos los servidores públicos que llevan semanas trabajando "bajo una presión extraordinaria".

A su parecer, los hechos son "suficientemente graves y poca explicación necesitan", ha comentado Mendoza al relatar que los días 30 y 31 de julio entraron irregularmente en Ceuta 72.000 personas, según las cifras oficiales o hasta 80.000 según otros miembros del propio Gobierno de España. "Ni siquiera entre ellos se han puesto de acuerdo en la dimensión de este problema", ha afeado.

Casi un mes después, Ceuta "no solamente no ha recuperado la normalidad, sino que la crisis inicial de frontera se ha convertido también en un problema de seguridad, de convivencia y de funcionamiento cotidiano de la ciudad", ha asegurado para añadir que hasta el propio Gobierno central "se ha visto obligado finalmente a reconocer la dimensión de lo ocurrido".

Mendoza ha apuntado que el Real Decreto del 25 de agosto, cuando se declara el mando único, "habla literalmente de una presión inédita, de capacidades ordinarias superadas y de una alteración del funcionamiento normal de los servicios públicos".

Por tanto, la pregunta, según Mendoza, es inevitable: "si la situación es de esta gravedad, ¿por qué se ha tardado casi un mes en articular una respuesta a esta naturaleza?".

El Gobierno de España, mientras su presidente, Pedro Sánchez, estaba de vacaciones, "se ha dado cuenta, demasiado tarde, de que los ceutíes también tienen derecho a vivir con normalidad y, sobre todo, con seguridad", pero desde hace un mes "no ocurre ni lo uno ni lo otro".

Se ha referido a familias que reconocen tener miedo a dejar que sus hijos bajen solos a la calle, que han dejado de acudir a las playas, de barriadas que "denuncian peleas y reyertas prácticamente a diario" y de ciudadanos que han tenido que modificar completamente su forma de vida.

El próximo día 8 comienza el curso escolar y "frente al discurso del Gobierno de España de aquí no pasa nada son los propios padres y madres quienes están organizando para exigir garantías de seguridad antes de mandar a sus hijos al colegio".

Antes esta preocupación de las familias el Gobierno "se ha visto obligado" a convocar una Junta Local de Seguridad específica para preparar la vuelta al cole. "¿De verdad alguien puede seguir diciendo a esas familias que en Ceuta hay normalidad?", se ha preguntado.

Además, se han producido robos violentos, enfrentamientos continuos y se investigan numerosas denuncias por agresiones sexuales, que hasta el 17 de agosto alcanzan las 13 denuncias formalizadas. "Solo el Gobierno es quien no quiere ver que estamos ante un problema de seguridad que afecta a todos y que el Estado tiene la obligación de controlar", ha recalcado.

Ha dejado claro que la seguridad "no se garantiza pidiendo a los ciudadanos que estén tranquilos", sino que con presencia policial, control, medios, prevención y tomando decisiones", pero el Gobierno central "ha llegado muy tarde", y las decisiones importantes han empezado a llegar cuando el presidente Sánchez "ha vuelto de sus vacaciones", ha observado Mendoza.

Como "ejemplo especialmente importante de las contradicciones" del propio Gobierno por la gravedad de sus consecuencias es la situación sanitaria. Mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que no ha habido ni hay colapso sanitario, el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta "lleva semanas hablando de situación crítica, de profesionales agotados y de una presión asistencial extraordinaria", ha comparado.

Mientras el Gobierno dice que no existe un problema sanitario relevante el propio Ministerio de Sanidad reconoce miles de asistencias adicionales y moviliza 45.000 dosis de vacunas. "¿En qué quedamos?" ha preguntado Mendoza para arremeter contra la "improvisación".

Otras de sus críticas ha sido contra las contradicciones entre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a los que ha preguntado "si no les da vergüenza" y les ha instado a "ponerse de acuerdo".

Tras citar el episodio en el que varios inmigrantes atacaron a militares españoles en un vehículo del ejército se ha referido ha arremetido contra la forma de gestionar el gobierno esta situación.

Mendoza ha alertado de que "debería preocuparnos mucho más" lo que está ocurriendo estos días en Cartagena, donde en apenas una semana se han producido tres desembarcos de lanchas rápidas con más de un centenar de inmigrantes frente a los que la Guardia Civil hace su trabajo con "escasos medios".

A su parecer, la pregunta pertinente es "¿cómo es posible que estas embarcaciones consigan llegar a nuestras playas, desembarcar a decenas de personas y volver al mar? y "¿vamos a esperar a que Cartagena se convierta en la próxima Ceuta?" al argumentar que "las fronteras no se protegen cuando el problema ya ha llegado a nuestras playas, sino antes".

"¿QUÉ HARÁ EL PSOE?"

Mendoza ha animado a los ciudadanos acudir a la concentración de apoyo a Ceuta del 2 de septiembre a las 20.00 horas en la plaza del Pilar, y que está promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al igual que en las principales ciudades de España y que coinciden con el día de Ceuta.

Ante esta convocatoria el PSOE "ha atacado" a la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, por lo que Mendoza se ha preguntado qué hará el Partido Socialista de Aragón y de Zaragoza ese día.

"Apoyará al Gobierno sanchista y dará de lado a los ceutíes o hará gala de su hipocresía y se presentará a las ocho en la puerta de este Ayuntamiento como si no hubieran puesto grito en el cielo por esta convocatoria", ha preguntado Mendoza, quien se ha mostrado convencido de que los socialistas "sí va a participar en esta convocatoria".

"Ceuta es España", ha sentenciado Mendoza para añadir que cuando una ciudad española atraviesa una situación como esta, el resto de ciudades españolas "debemos decir bien claro que Ceuta no está sola, no puede volver a sentirse abandonada por el Gobierno de España y el Estado tiene la obligación de estar a la altura, con previsión, medios, coordinación y determinación", ha concluido.