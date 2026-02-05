El PP presume de Walqa: del "abandono" a ser "motor de innovación" para Huesca con récord de empresas y empleo

Gerardo Oliván en su visita a una de las empresas instaladas en Walqa - PP HUESCA

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP sostiene que la provincia de Huesca se ha situado en el epicentro de la estrategia de desarrollo económico e innovación del Gobierno de Aragón y para ello pone de manifiesto la situación que vive Walqa, que ha pasado del "abandono y la resignación" a convertirse en un "motor de innovación" para Huesca con récord de empresas y empleo.

Tras dos años de gestión de Jorge Azcón, los populares reivindican la "transformación" de la provincia, pasando de un modelo de "promesas vacías" a uno de "hechos y futuro".

Según el candidato y presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, Huesca ha "despertado de la resignación" para liderar la atracción de inversiones tecnológicas en el sur de Europa.

Así, establecen que Walqa ha pasado "de la parálisis al récord de ocupación". Uno de los "hitos" más significativos de esta etapa es esa recuperación del Parque Tecnológico de Walqa. Según fuentes del partido, el Ejecutivo anterior dejó el parque con los "peores datos de ocupación de su historia", alcanzando apenas un 49% tras la salida de empresas clave como Telefónica.

Frente a esa etapa de lo que califican como "abandono", la gestión del Partido Popular ha logrado elevar la ocupación por encima del 82%, alcanzando las 87 empresas instaladas frente a las 59 que había al inicio de la Legislatura.

Este crecimiento ha impulsado el empleo en el parque, que actualmente cuenta con cerca de 850 trabajadores, un incremento sustancial respecto a los 542 registrados a finales de 2022. Innovación y talento para el desarrollo económico De la misma manera, el desarrollo económico provincial se ha consolidado gracias a la llegada histórica de inversiones tecnológicas, destacando la venta de casi 30 hectáreas a los Data Centers de Amazon Web Services (AWS) y la finalización del laboratorio biomecánico de Podoactiva Sportech.

Para que este crecimiento sea sostenible, el Gobierno de Azcón apuesta por la retención de talento mediante la educación superior, garantizando la implantación del Grado de Farmacia en el campus de Huesca para el curso 2027/2028 y la consolidación del Grado de Medicina en la ciudad.

Asimismo, se impulsa la Formación Profesional mediante la modificación de módulos junto a empresas como Inetum para convertir a Walqa en un centro de formación de primera calidad. A esto se suma el Plan Pirineos, una inversión estratégica de 250 millones de euros para generar actividad económica y empleo estable en las comarcas del Alto Aragón.

UN MODELO DE CRECIMIENTO INTEGRAL PARA EL FUTURO DE ARAGÓN

Este desarrollo económico de la provincia y del conjunto de la comunidad se sustenta en una estrategia que busca el escalado empresarial y el arraigo del valor en el territorio.

En este sentido, afirman fuentes del partido, el futuro de Aragón pasa por el promocionar el programa Aragón Escala, diseñado para ayudar a crecer en tamaño y capacidad a las empresas locales, vinculándolas estratégicamente a las grandes inversiones ya instaladas para generar empleo cualificado y valor añadido local.

Este modelo se integra en el denominado Triángulo Tecnológico de Aragón, que conecta el Distrito Tecnológico Alierta en Zaragoza con Walqa en Huesca y Technopark en Alcañiz, proyectando el potencial de la comunidad al mundo mediante la conexión de talento y empresas.

Asimismo, la innovación se potenciará a través de instrumentos como attomicUS, una iniciativa público-privada para convertir la inteligencia artificial en activos económicos reales, y el refuerzo del Instituto Tecnológico de Aragón para acelerar la digitalización de las pymes.

Finalmente, la proyección exterior de las empresas aragonesas se verá reforzada con un aumento del presupuesto para la internacionalización y la consolidación del congreso The Wave como un evento tecnológico de referencia mundial, que traslade la relevancia de la comunidad en la industria del dato:

"Huesca ya no es una provincia que ve pasar de largo las oportunidades; hoy es el motor que hace que Aragón sea imparable", concluyen las fuentes populares, reafirmando que el compromiso del PP es seguir construyendo una provincia líder, moderna y plenamente conectada con el futuro.

