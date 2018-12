El PP propone que el impuesto de plusvalía se pague cuando los herederos vayan a disfrutar de la vivienda

Publicado 17/12/2018 12:21:37 CET

ZARAGOZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha propuesto que la plusvalía se pague solo cuando los herederos vayan a disfrutar de la propiedad al cien por cien y se evite el pago de este impuesto cuando fallece uno de los cónyuges.

Esta propuesta la defenderá el PP en un voto particular que presentará a la proposición normativa para modificar el impuesto de la plusvalía impulsada por los populares y a la que el PSOE y Ciudadanos (Cs) también han presentado votos particulares.

En concreto, este voto particular del PP sobre la fiducia recoge que el superviviente del matrimonio tiene el usufructo y la propiedad aunque la propiedad es para los herederos. En ese fallecimiento de uno de ellos cónyuges ya hay un pago del impuesto de plusvalía aunque no disfruten del bien los herederos y, por eso, los populares piden eliminarlo hasta que se disfrute al cien por cien de esa propiedad.

"Es más de justicia y entronca con la proposición normativa del PP, ya que hasta ahora lo herederos anticipan el dinero de algo que no disfrutan y pedimos que lo abonen entonces, cuando hay pleno dominio. La fiducia es una figura jurídica aragonesa y quien la utiliza sabe que es una injusticia porque es adelantar del pago de un impuesto".

En rueda de prensa, Azcón ha considerado que esta iniciativa "mejorará" la proposición normativa y ha avanzado que admitirá el voto particular de Cs que propone alargar el tiempo, hasta 10 años, el domicilio habitual del sobreviviente en el caso de que tenga que salir de su vivienda para ir a vivir con los hijos o a una residencia. A partir de ese tiempo y en caso de que ya no resida en ese inmueble no se considerará vivienda habitual y quedaría fuera de la bonificación del impuesto.

El voto particular del PSOE propone que solo se considerar una vivienda adicional a la habitual y la negociación se centra para que sea la denominación "un inmueble más" porque podría ser un local y que "se viera tratado de forma injusta por una mala redacción", ha precisado Azcón.

"INJUSTO"

"No será óbice para que se llegue a un acuerdo en el peor de los casos. El acuerdo al que podamos llegar es mejor que la situación actual". Azcón ha agradecido al PSOE y Cs el aceptar la propuestas del PP para bajar los impuestos de "forma real" en la fiscalidad municipal.

"Es el impuesto más injusto del Consistorio porque ha pasado de recaudar 20 millones a 70 millones. Es un atraco a mano armada y la parte más injusta, por 'mortis causa', es la que hemos entendido que había que mejorar para avanzar en fiscalidad".

"Será la única medida efectiva y real de bajada de impuestos y a instancias del PP por lo que estamos satisfechos por cumplir con nuestro trabajo" y ha expuesto el ejemplo de la gratuidad del autobús para los menores de 8 años.

"Es posible hacer una contundente oposición al peor gobierno de la ciudad con propuestas favorables para los ciudadanos y el PP lo demuestra en el día a día".

A su parecer, es "fundamental" que haya acuerdo entre los principales partidos porque significa que "no tiene marcha atrás" y no es óbice para avanzar en el futuro. "Es mejor que nada y es bueno que la izquierda acepte que bajar los impuestos es una buena idea para la ciudad".

Esta medida podría estar aprobada en enero y luego someterse a exposición pública durante 30 días. Además, Azcón ha avanzado que formará parte del programa electoral del 26 de mayo de 2019.