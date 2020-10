El PP reprocha a Lambán su "política de anuncio" y que siga "sin dar respuestas a los aragoneses"

ZARAGOZA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha criticado el discurso pronunciado por el presidente autonómico, Javier Lambán, para abrir el Debate sobre el estado de la comunidad porque ha sido "una exhibición de la política de anuncio", "cae en el conformismo, la desidia y la soberbia a la hora de afrontar los problemas", "elude" el "fracaso" en la gestión de la crisis del coronavirus y sigue "sin dar una respuesta a los aragoneses".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir al discurso de Lambán, Vaquero ha esgrimido que cuando los aragoneses están "atravesando una dramática situación" por la crisis "sanitaria, política y social" que ha causado la COVID-19, Lambán debería haberse centrado en hacer "balance de la gestión de gobierno de este año, pero, principalmente, durante la pandemia", en vez de realizar "una exhibición de la política de anuncio".

"Ha anunciado los anuncios que se van a dar mañana", ha abundado la diputada, "pero ni una sola respuesta para los miles de aragoneses que han perdido su trabajo, las miles de empresas que han cerrado sus puestas y no sabremos si volverán a abrir", "para todo ese personal sanitario que ha tenido que manifestarse", igual que el sector de la hostelería, "que acumula más de 40.000 empleos", así como para "esas familias que ven cómo se multiplican los fallecimientos y se duplican los contagios en la última semana".

Vaquero ha lamentado que Lambán "vuelva a conformarse con ser el presidente de su partido, de su Consejo de Gobierno y se olvide de ser el presidente de todos", al presentar un balance en el que "ha optado por socializar los errores e individualizar los éxitos en cada uno de los miembros de su gobierno".

CONDENA AL GOBIERNO

En este punto, la portavoz adjunto del PP ha dicho que se ha referido a áreas como Presidencia, Sanidad y Derechos Sociales, cuando la primera de ellas ha sido la encargada "de coordinar esta crisis y de proporcionar los materiales de protección", cuya falta ha hecho que el Gobierno de Aragón haya sido condenado en los tribunales por "vulneración de derechos fundamentales".

La parlamentaria ha añadido que el presidente autonómico también ha olvidado "que Aragón ha sido la comunidad autónoma que ha encabezado el ranking de fallecidos en residencias" y en estos momentos" éstas "vuelven a sentirse solas y abandonadas".

Asimismo, ha continuado Vaquero, "ha presumido de la gestión que se ha hecho en Sanidad", cuando ésta ha sido la única comunidad autónoma donde "tuvo que dimitir la consejera" del ramo y la nueva "no ha logrado gestionar la vuelta a la normalidad porque no habido" al no haber dejado de producirse contagios durante el verano.

Vaquero ha enfatizado que su partido ha elegido durante la pandemia "el camino de la responsabilidad, la prudencia y lealtad" por ser "el instrumento mas útil al gobierno para que no perdiera un minuto en defenderse" y lo dedicara en su totalidad "a la protección de los ciudadanos", si bien en este Debate ha llegado el momento "de hacer balance y responder a los aragoneses", pero Lambán "no trae ni una sola respuesta".