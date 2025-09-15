El PP reprocha al PSOE su "traición" a la defensa histórica de una financiación autonómica justa "sólo por los sillones"

La diputada del PP Blanca Puyuelo en la sala de prensa de las Cortes - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda del PP en las Cortes, Blanca Puyuelo, ha respondido a las críticas del diputado socialista Óscar Galeano por el rechazo del Gobierno de Azcón a la quita de la deuda acusando al PSOE aragonés de "traicionar" a los aragoneses y los principios y la trayectoria histórica de la formación en defensa de una financiación justa para Aragón.

"Se dedican a dar ruedas de prensa para intentar lavar su mala conciencia, pero la verdad es clara, no les interesa ni Aragón ni las necesidades de los aragoneses, solo les importan los sillones, el de Pedro Sánchez y el de Pilar Alegría en el Gobierno e intentar mantener el suyo propio en unas futuras listas electorales", ha reprochado.

La diputada popular ha criticado la defensa cerrada del socialismo aragonés de esa "mal llamada" condonación de la deuda y ha recordado que los únicos avances que se conocen en financiación autonómica tienen que ver con el cupo separatista.

Puyuelo ha lamentado el "burdo intento" del socialista Óscar galeano de "lavar su mala conciencia ocultando que, con su voto negativo, están avalando el documento técnico del Ministerio de Hacienda que sirve de base para el cálculo de la población ajustada con el que tanto se perjudica a Aragón".

Además, le ha acusado de ocultar "que están diciendo no a la necesidad de una reforma integral del sistema de financiación que en tantas ocasiones todos hemos defendido y seguimos defendiendo".

MOTIVOS PARA EL NO A LA ENMIENDA

Sobre la enmienda socialista, la popular ha razonado el rechazo del PP porque "resulta contraria a los intereses de Aragón insistiendo en aceptar como beneficiosa para los aragoneses la condonación de la deuda, envolviéndola con el estatuto para vestirla bonita, pero los aragoneses no quieren ese regalo".

"Son capaces de romper la igualdad, son capaces de romper la caja común, son capaces de poner en riesgo el sostenimiento de nuestros servicios públicos porque son rehenes del independentismo. Pedro Sánchez ha sometido España a los intereses del separatismo y Pilar Alegría ha sometido al PSOE aragonés a una traición histórica de su trayectoria y sus principios", ha señalado Puyuelo.

La portavoz popular de Hacienda ha dejado claro que el Gobierno de Jorge Azcón y el Partido Popular tienen como uno de sus objetivos esenciales la defensa de Aragón y de los aragoneses de los agravios y las desigualdades impuestas por Pedro Sánchez.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Sánchez ha negado los 87 millones de euros recortados de nuestra financiación, precisamente a causa de la despoblación. "¿Dónde están esos 87 millones que nos niegan la señora Montero y la señora Alegría con el silencio cómplice de todo el PSOE aragonés?", se ha preguntado la portavoz popular de Hacienda.