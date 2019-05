El PP de Teruel denuncia que la sanidad de la provincia "está en la UCI"

Publicado 22/05/2019 14:51:33 CET

TERUEL, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Teruel, Joaquín Juste, han manifestado que la provincia "está en la UCI" en lo que a asuntos sanitarios hace referencia. "Una situación que no es debida a que los tratamientos puestos en marcha por el Gobierno de Aragón hayan fracasado, sino que es porque no han tenido la más mínima intención de poner solución y remedio a una realidad que preocupa notablemente a la población de los 236 municipios", ha añadido.

Según los populares, la nota predominante en la sanidad turolense durante los últimos años "ha sido la falta de especialistas existente en todo el territorio para poder atender correctamente las diferentes cuestiones médicas que tienen que afrontar los turolenses". Además, este miércoles se ha conocido el cierre de dos consultas de ginecología en el hospital Obispo Polanco de Teruel ante la falta de

profesionales.

Para Juste, las políticas puestas en marcha durante estos años se han hecho sin "atender a Teruel". En ese sentido ha denunciado que "es imprescindible" poner en marcha cuantos mecanismos sean necesarios para cubrir las plazas de médicos especialistas en todos los centros sanitarios de la provincia porque sino "se vive una situación de indefensión y de inseguridad sanitaria que no es

tolerable".

"No se puede permitir, en pleno siglo XXI, que un ciudadano no sea

atendido porque no haya un médico para ello", ha subrayado. El máximo responsable de los 'populares' turolenses ha indicado que "es

imposible" combatir el fenómeno de la despoblación "sin garantizar la prestación de servicios en todo el territorio".

Joaquín Juste ha calificado la labor del Ejecutivo regional de Lambán de manera muy negativa porque a su juicio "han suspendido". Lo han hecho porque "han puesto en marcha políticas dando la espalda a todos los turolenses" y también porque "no han puesto solución a un problema que con el paso de los meses se ha agravado".