El PP de Teruel recuerda la importancia de la mejora de las infraestructuras en la Comarca del Maestrazgo

El número 2 de la lista del PP por Teruel en las elecciones del 8F, Jesús Fuertes, junto al presidente de la DPT, Joaquín Juste, y otros integrantes del PP de Teruel en una de las vías mejoradas en el Maestrazgo. - PP TERUEL

TERUEL 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel resalta la importancia de la mejora de las infraestructuras en toda la Comunidad autónoma gracias a las diferentes obras realizadas por el Gobierno de Jorge Azcón. Entre ellas, destaca el Plan Extraordinario de Carreteras, que abarca, solo en la provincia turolense, 400 kilómetros de la red autonómica.

Este plan incluye la mejora de 51 carreteras, de las cuales 12 se encuentran en Teruel, permitiendo la vertebración de la provincia de este a oeste y de norte a sur. Estas mejoras en las vías autonómicas, según recuerdan los populares, cuentan con un presupuesto de 630 millones de euros.

El PP turolense destaca mejoras relevantes como el Itinerario 9 de este plan, que vertebra Teruel de este a oeste a lo largo de 184 kilómetros, desde Orihuela del Tremedal hasta Cedrillas, en el límite con la provincia de Castellón.

Además, se construirá un viaducto de 105 metros en la carretera A-226, en el barranco de Quiebra Cántaros, para mejorar la seguridad vial en la zona.

El candidato a las Cortes de Aragón, Jesús Fuertes, ha celebrado estas iniciativas: "Gracias a este Plan Extraordinario se va a poder vertebrar toda la provincia. Esta inversión permitirá mejorar la conexión de nuestros pueblos y el desarrollo de servicios y empleo".

Esta mejora, remarca, hará que municipios cercanos, como Cedrillas, puedan llegar a Teruel en menos tiempo, además de situarse a unos 20 minutos, aproximadamente, del nuevo hospital de Teruel. "El Partido Popular sigue defendiendo la premisa de que cada uno viva donde quiera, pero que tenga los mismos servicios", ha explicado Fuertes.

Además, los populares aseguran que no van a cejar en su reivindicación de las autovías que precisa la provincia "y el Gobierno de Sánchez ignora", lamenta Fuertes, como la A-68 hacia el Bajo Aragón y la A-40 para unir Teruel con Cuenca.