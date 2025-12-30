El PP traslada su dolor por la tragedia del alud en el balneario de Panticosa y elogia la labor de la Guardia Civil

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con agentes de la Guardia Civil en la zona del rescate tras el alud en el balneario de Panticosa (Huesca) - FABIAN SIMON

HUESCA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huesca ha expresado su dolor por la tragedia con tres victimas mortales provocada por un alud de nieve en el Pico Tablato, en las inmediaciones del balneario de Panticosa y ha elogiado la labor de la Guardia Civil en las tareas de rescate.

Ante el "duro golpe" que ha supuesto el fallecimiento de tres víctimas e hipotermia en una cuarta afectada, los 'populares' del Alto Aragón se han sumado a las condolencias encabezadas por el presidente del PP aragonés y del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Asimismo, el Partido Popular de Huesca ha destacado, una vez más, la "extraordinaria labor" de los efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, así como de la Unidad Aérea y los servicios sanitarios.

EL GRUPO

Entre los fallecidos está el pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, además de conocido influencer, Jorge García Dihinx, de 55 años y vecino de la Comarca de la Hoya de Huesca; su pareja, Natalia Ramón, natural de Zaragoza y de 36 años; junto a un hombre de 48 años y vecino de Irún Guipúzcoa.

Asimismo, una mujer de 29 años y vecina de Ordizia (Guipúzcoa) ha resultado herida leve por hipotermia tras verse también arrastrada por la avalancha de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según fuentes del Gobierno de Aragón.

Las víctimas estaban practicando esquí de travesía en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, de 60 y 51 años vecinos de Ordizia (Guipúzcoa) y Zaragoza, respectivamente, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil. Después de la llamada, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicarles la preceptiva autopsia.