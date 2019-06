PP y Vox acercan posiciones para investir a Azcón a dos días de la constitución de la nueva corporación

Publicado 13/06/2019 20:37:54 CET

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, y el concejal electo de Vox Julio Calvo se han reunido este viernes para acercar posiciones en torno a la investidura del primero como alcalde en el acto de constitución de la nueva corporación municipal, que tendrá lugar este sábado.

En un receso de la reunión, Jorge Azcón ha indicado a los medios de comunicación que la coincidencia de programas electorales es "bastante importante", especialmente en materias como competencias municipales, movilidad y fiscalidad, de manera que "no existen diferencias irreconciliables que pudieran no ponernos de acuerdo", puntualizando que las conversaciones giran ahora sobre la investidura de este sábado.

"Me siento más cerca de tener 10 votos en la investidura", los ocho del PP y los dos de Vox, ha proclamado Azcón, añadiendo que "es posible que haya un cambio político después de 16 años de gobiernos de izquierdas" en la ciudad.

En la reunión de esta tarde "no hemos hablado del Gobierno", ha continuado Azcón, quien ha considerado que Vox tiene claro que busca un cambio político en el Ayuntamiento porque "ya no es tanto que quiera que Zaragoza tenga un alcalde que se llame Jorge Azcón, es que no quiere que sea Pilar Alegría".

IMPRESCINDIBLE

Para Julio Calvo, el cambio de gobierno es "altamente necesario, incluso imprescindible", criticando la deuda que han dejado los Gobiernos de izquierdas y "la situación de la ciudad", lo que sitúa a Vox en "una grave responsabilidad" en el sentido de que "la candidata del PSOE no es la persona idónea".

Ha dicho que Azcón tiene más experiencia y conocimiento, tras lo que ha observado que "si Cs se suma a este acuerdo, se alcanza la mayoría para conseguir la investidura" del candidato del PP.

Por otra parte, ha emplazado a Cs a mantener una reunión con Vox y PP porque "a estas alturas se debería haber despejado esa incógnita". Ha comentado que, en el conjunto de España, hay muchas ciudades en "una situación de bloqueo similar a Zaragoza", indicando que Vox Zaragoza hablará con los órganos directivos nacionales para dar una respuesta "uniforme" en toda España.

Asimismo, ha manifestado que PP y Vox coinciden en cuestiones programáticas, salvo "matices solventables" y que "no habría dificultades" para alcanzar un acuerdo. Vox contemplará la posibilidad de entrar en el Gobierno una vez se constituya la corporación.

Vox pide a Cs "que no lo pongan difícil" porque "tener que apoyar a un partido que está asumiendo el cordón sanitarioo que ha decretado la izquierda nos resulta difícil" y el partido de Abascal se debate entre la responsabilidad y el rechazo a "un partido que no quiere sentarse a negociar con nosotros ni participar en un Gobierno en el que nosotros estuviéramos".