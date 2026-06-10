PP y Vox se desmarcan y no votan la concesión de las Medallas de Santa Isabel de la DPZ

Archivo - Fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concesión de las Medallas de Santa Isabel de Portugal, máxima distinción que otorga cada año la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), ha estado marcada, en esta ocasión, por la falta de consenso, que ha llevado a los diputados de PP y Vox a ausentarse este miércoles de la votación, por diferentes motivos.

Las Medallas, propuestas por el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, han recaído este año 2026 en el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Aragón, el catedrático de Órgano y Clavicémbalo e impulsor del Festival de Música Antigua de Daroca, José Luis González Uriol, y el director del Museo Pedagógico de Aragón, Víctor Juan.

El expediente ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno --PSOE, En Común-IU y CHA-- y el del diputado 'popular' Miguel Ángel Francés, designado por su grupo como el único representante a participar en la votación en cortesía con los premiados.

El PP se ha negado a votar la concesión de estas distinciones ante la negativa del presidente de aceptar su propuesta de condecorar a las escuelas taurinas de la provincia --Mar de Nubes y Torrero-El Carmen--, en lo que ha calificado como "sectarismo político", "atropello" y "desprecio" a estas entidades. Ha decidido, no obstante, que uno de sus diputados permaneciera en el pleno en reconocimiento a los premiados.

La portavoz 'popular' en la institución, Maricarmen Lázaro, ha reprochado también al presidente que no haya cumplido con el compromiso de que una de las Medallas pudiera ser a propuesta del principal grupo de la oposición.

"UN PLAN PARA ACABAR CON LA TAUROMAQUIA"

En declaraciones a los medios de comunicación posteriores al pleno, el presidente provincial del PP, Ramón Celma, ha incidido en la idea de que la DPZ "está respondiendo con mucha precisión al plan del Gobierno de España para acabar con la tauromaquia", cuyo principal exponente es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y que negar la máxima distinción de la institución a las escuelas taurinas es "la puntilla" de esta estrategia.

"No lo va a conseguir porque somos muchos más los que desde las instituciones y desde otras asociaciones, muchos aficionados, se ve la buena salud en la que se encuentra la tauromaquia", ha remarcado.

En palabras de Celma, la DPZ comenzó perdiendo la Feria de San Jorge "por su falta de eficacia en la gestión", en referencia a la anulación de los pliegos de la plaza de toros, "impidieron a las escuelas taurinas entrenarse" en La Misericordia y la Feria del Pilar está "en serio peligro".

Por último, ha reprochado que, el año pasado, pactaron con Sánchez Quero que podrían hacer una propuesta para la Medalla de Santa Isabel de Portugal, algo que se les ha negado basándose en un informe de Protocolo que no han visto.

Por su parte, Vox ha expresado su apoyo a las personas y entidades distinguidas, a excepción del escritor y pedagogo Víctor Juan, que ha considerado que ha venido defendiendo a lo largo de su carrera "planteamientos ideológicos" como la memoria histórica o la lucha contra el franquismo que la formación no comparten.

Sánchez Quero ha ensalzado a los premiados y ha reiterado su rechazo a condecorar a las escuelas taurinas al no concurrir en ellas las razones de "excepcionalidad" ni "relevancia" que se exigen para estas distinciones.

El presidente de la DPZ ya señaló, cuando se anunció la propuesta para estas Medallas, que estas concesiones "se otorgarán por acuerdo del Pleno de la corporación, a propuesta del presidente y oídos los grupos políticos provinciales reunidos en Junta de Portavoces", con lo que está en su derecho de "tomar en consideración o no" las propuestas de las formaciones políticas.

El reglamento establece también que el más alto galardón que concede la DPZ se otorgará "a aquellas personas o entidades que se hayan distinguido por sus excepcionales acciones, méritos o por los relevantes servicios culturales, científicos, sociales o políticos, prestados a favor de los intereses generales de todos los habitantes de la provincia de Zaragoza", unos requisitos que el presidente ha defendido que no cumplen las escuelas taurinas, en línea con un informe elaborado por el Departamento de Protocolo de la institución.

El diputado delegado de la Plaza de Toros, José Carlos Tirado, ha tildado la actitud de PP y Vox como "un nuevo episodio esperpéntico" y ha defendido que la propuesta de las escuelas taurinas "no se ajustaba a la normativa" de las distinciones.

CERMI

Fundada en el año 2000, CERMI aglutina a las principales organizaciones del sector para construir un entorno sin barreras y garantizar la igualdad de oportunidades para las más de 117.000 personas con discapacidad que residen en la Comunidad, ha informado la DPZ.

La misión del CERMI Aragón consiste en articular y vertebrar al movimiento social aragonés de la discapacidad para garantizar los derechos y la inclusión, así como mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y de sus familias.

Al igual que el CERMI Estatal, en la delegación aragonesa tienen cabida todas aquellas entidades que consideran que una plataforma unitaria es la mejor opción para defender los intereses de las personas con discapacidad frente a lo poderes públicos y la sociedad.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL

José Luis González Uriol es catedrático de Órgano y Clavicémbalo del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, especialista en Música Antigua de Tecla y referente en la historia de la música a nivel internacional.

Nacido en Zaragoza el 16 de noviembre de 1936, ha dedicado seis décadas a rescatar, interpretar y difundir el patrimonio musical barroco y renacentista que atesora Aragón y, en particular, la provincia de Zaragoza.

Ha impulsado la recuperación de los órganos históricos de los municipios de la provincia, que habían caído en el olvido, fomentando su aprovechamiento a través de ciclos de conciertos de carácter divulgativo es considerado.

Como especialista de Música Antigua Española, ha realizado numerosas grabaciones discográficas entre las que cabe destacar el doble CD dedicado a Antonio Cabezón, realizado en los órganos históricos más importantes de Europa.

Es organista Honorario del Órgano Histórico de la Catedral de San Salvador de Zaragoza y director Artístico del Curso y Festival de Música Antigua de Daroca desde 1979.

VÍCTOR JUAN

La institución provincial define a Víctor Juan como "una figura indispensable para entender la memoria educativa y cultural de la comunidad".

Vive su infancia en Caspe y ha pasado toda su vida en las aulas, primero como alumno y luego como maestro en varios lugares de Aragón.

En la actualidad dirige el Museo Pedagógico de Aragón, faceta que entrelaza con su labor como profesor de la Universidad de Zaragoza. Es autor de varios libros, prólogos y decenas de artículos sobre historia de la educación, escuelas y vidas de maestros.

Ha publicado las novelas 'Por escribir sus nombres' (2007), 'Marta' (2010), 'Las manos de Julia' (2012) y 'Aquellos días de luz y palabras' (2013) y destaca como uno de los mayores especialistas en la vida de Ramón Acín, con obras clave como 'Tú eres antes que todo' (2022) y 'El secreto de las pajaritas' (2023).