Prealerta en el río Ebro a su paso por Castejón

Crecida del río Ebro a su paso por la ciudad, a 13 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

PAMPLONA/ZARAGOZA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Conforme bajan los caudales de los ríos en el norte y centro de Navarra, tras la avenida por las persistentes lluvias del sábado, las aguas se dirigen ahora hacia la Ribera donde el río Ebro empiezan a registrar un incremento en su caudal, encontrándose en nivel de prealerta.

Según indica el sistema de control de estaciones de aforo del Gobierno de Navarra, el río Ebro en la localidad de Castejón lleva en estos momentos (9.13 horas) una altura de 6,69 metros y arrastra un caudal de 1.638 m3/s. Mantiene una tendencia ascendente.

Tal y como indicó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) este sábado, se prevé que la crecida del Ebro a su paso por Castejón se registre al final de la tarde de este domingo, con una horquilla entre 1500 y 1800 m3/s.

Aguas abajo, a su paso por Zaragoza, el nivel del río se mantiene en los tres metros de altura --3,05-- y el caudal ha aumentado 5 metros cúbicos pasando de 925 metros cúbicos por segundo este sábado a las 14.00 horas a los 930 de este domingo a las 9.30 horas.

La concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha recordado que se sigue vigilando los cauces de los ríos y balizando los caminos que han quedado anegados por las crecidas del Ebro y el Gállego.

Este último sigue de bajada --2,47 metros-- tras experimentar una momentánea subida este sábado que lo devolvió al nivel amarillo con 3,01 metros. La punta se produjo en la madrugada del pasado viernes, cuando alcanzó los 3,70 metros de altura. En ese momento registró un caudal de 269,02 metros cúbicos por segundo. un dato muy superior a los 130,47 metros cúbicos por segundo que transportaba este domingo a las 10.15 horas.

"Pedimos a los ciudadanos que no se acerquen a las riberas y respeten las indicaciones y señalizaciones ante las afecciones que se están produciendo por la crecida del Ebro que se espera en los próximos días", ha solicitado.