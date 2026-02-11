Las precipitaciones y el deshielo provocan crecidas ordinarias en varios ríos de la cuenca del Ebro

Pantano de Yesa. - CHE.

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones y el deshielo han provocado crecidas en los ríos Arga, Irati, Aragón, Gállego, Cinca y Najerilla, además de en algunos de sus afluentes, siendo, por lo general, crecidas de carácter ordinario, ha informado este miércoles la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En una nota de prensa, han indicado que durante las últimas 48 horas se han registrado precipitaciones débiles en la mayor parte de la cuenca del Ebro y estas han sido más intensas en prácticamente todo el todo el tercio norte --margen izquierda-- y en la zona alta de La Rioja --margen derecha--.

Los acumulados más destacados se han dado entre las cuencas de los ríos Arga y Noguera Pallaresa, lo que incluye las cuencas de los ríos Aragón, Gállego, Cinca y Ésera, entre 30 y 60 litros por metro cuadrado. En el caso de la cabecera del Najerilla, entre 20 y 50 litros por metro cuadrado. Esta situación se acompaña de cierta fusión nival, ya que las temperaturas, tanto ayer como hoy, se han situado en valores muy por encima del promedio climático, con una cota de nieve por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

En cuanto a las precipitaciones esperadas durante el día de hoy 11 de febrero, serán débiles en líneas generales, mientras que, serán casi inexistentes mañana jueves 12. Se esperan nuevos sistemas frontales para el viernes 13 y sábado 14, que traerán más precipitaciones acompañadas de una notable bajada de temperaturas.

La situación hidrológica de la cuenca, en respuesta a estas precipitaciones, es de crecidas en los ríos Arga, Irati, Aragón, Gállego, Cinca y Najerilla, así como en algunos de sus afluentes. Todas estas crecidas estarían en niveles ordinarios, quedando algunas de ellas muy cercanas la máxima crecida ordinaria.

Ahora mismo, en el Eje del Ebro ya se están reflejando estas crecidas. Pasando la punta de la avenida por Castejón (Navarra), con 950 metros cúbicos por segundo a las 07.00 horas de hoy miércoles. Ese máximo se irá desplazando y se espera que llegue a Zaragoza en torno a la tarde-noche de este jueves.

Por otro lado, los repuntes de caudal, que puedan registrarse en las próximas en los diferentes afluentes del Ebro como consecuencia de las lluvias hoy, irán también trasladándose al Eje del Ebro, lo que hará que se mantenga un caudal más o menos estable en Castejón de 400-500 metros cúbicos por segundo.

La CHE ha destacado la función que han realizado los embalses de Itoiz y Yesa que, en este episodio, han reducido el caudal máximo en Castejón en aproximadamente 600 metros cúbicos por segundo, pudiendo haber circulado hasta 1.600 de no haber sido por ellos, es decir, en el límite con una crecida extraordinaria en el río Ebro.

Se continúan realizando maniobras para la laminación de la avenida en los embalses de Mansilla y Yesa, y la avenida del río Cinca ha sido íntegramente absorbida por los embalses de El Grado y Mediano.