Los pregoneros dan inicio a las fiestas del Pilar, dicen que la ciudad abraza al cine y piden paz en Palestina

Un grupo de personas con banderas palestinas durante el pregón de inicio de las Fiestas del Pilar, desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza.
Publicado: sábado, 4 octubre 2025 21:50

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Pilar de Zaragoza 2025 han comenzado pasadas las 21.00 horas de este sábado, 4 de octubre, con el pregón al que han dado lectura, desde el balcón de la Casa Consistorial, los cineastas Paula Ortiz, Javier Macipe y Pilar Palomero, quienes han aseverado que la ciudad "abraza al cine" y han pedido la paz para el pueblo palestino, que ha estado representado con pancartas y banderas en la plaza del Pilar, con miles de asistentes.

Pilar Palomero ha comentado que pertenece a la cuarta generación de Pilares de su familia y ha felicitado a "todas las Pilares, Pilis, Pilucas y Pilarcicas", un nombre bonito porque "es nuestro símbolo y punto de encuentro e identidad y es la parte que se mantiene firme cuando todo tiembla".

"Dicen que a los de Zaragoza el Ebro y el cierzo nos cría fuertes y peleones y yo doy fe de ello", indicando que conoce a sus compañeros de pregón hace años y les ha visto "pelear y luchar para sacar adelante proyectos que parecían imposibles".

"Son muchos los compañeros cineastas que podrían estar aquí y nos acordamos de todos, de quienes vinisteis antes y abristeis caminos, los que estáis y los que vendréis", asegurando que el pregón "abraza el cine" y abre unos días que deben estar "llenos de alegría y libres de violencia, sin olvidar a Palestina", animando a "celebrar la vida en paz".

Javier Macipe ha recordado que la película 'La estrella azul' se rodó "con amor a esta ciudad, siempre en deuda con vosotros", manifestando: "Cuando en Aragón nos ponemos de acuerdo en algo y apostamos por el rock and roll podemos hacer que las cosas brillen en el mundo entero", recordando a Mauricio Aznar, "un ilustre aragonés".

Ha mencionado a quienes trabajan estos días para el normal desarrollo de las fiestas, como sanitarios, bomberos, policías, operarios, feriantes, payasos, programadores y taxistas.

Ha dicho que la Virgen del Pilar es la madre espiritual de Zaragoza y ha recordado a su madre, en el hospital estos días, indicando que las madres "en épocas de guerra, como esta, siempre están en el bando de la paz" y ha enviado su apoyo al pueblo palestino, urgiendo a hacer de Zaragoza "un ejemplo de paz y de luz".

Paula Ortiz ha dicho: "Somos foro, somos asamblea, hogar, a pesar de la dureza del viento, el polvo, la niebla y el sol, y a pesar de que falten profesores en los colegios públicos, casas de juventud y médicos en los hospitales; a pesar de las guerras que nos avergüenzan y de los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza".

"Somos una gran ciudad que recibe a quien llega sin preguntar, gracias al carácter sencillo y noble que forjaron nuestras madres y abuelos, gracias a los barrios, gracias a la gente, a las peñas, las madejas y los vermús, las migas y los capazos, a las maestras que enseñan y los padres que educan, gracias a nuestra rasmia y a nuestra alma guerrera, gracias a Chomón, Buñuel, María de Ávila, Agustina de Aragón, Ramón y Cajal, Miguel Servet".

"Los que hacemos cine trabajamos con la imaginación y la convicción de que otros mundos son posibles y por eso tenemos la tarea de soñar fuerte la ciudad que ríe, canta, baila y se abraza al mundo entero", ha concluido.

RESPETO Y CIVISMO

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha expresado: "Empiezan diez días de fiesta y vamos a celebrar por todo lo alto que Zaragoza es una ciudad que da la bienvenida a todo el mundo, que es acogedora y es una ciudad de cine". Los pregoneros representan "lo mejor del talento maño", ha añadido. Durante el pregón se han podido escuchar la jota 'S'ha feito de nuey' y el Himno a la libertad de José Antonio Labordeta.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha señalado que comienzan 10 días para honrar a la Virgen del Pilar "con flores y con nuestra devoción, frutos de nuestro trabajo", mencionando la jota que dice "no podría existir España sin Zaragoza ni Zaragoza sin ti".

Ha pedido "respeto y civismo" a todos, animando a demostrar a mundo que Zaragoza "es una ciudad que siempre crece impulsada por el cierzo" y ha emplazado a "celebrar juntos el amor que tenemos a Zaragoza y a la Virgen del Pilar, un amor por siempre inmortal".

